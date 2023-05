Attentat de Nice : la justice valide 2.200 parties civiles, "une très bonne décision"

Sur 2.600 demandes de constitution de parties civiles, la quasi-totalité, soit 2.200 personnes, seront parties civiles au procès de l'attentat de Nice. Décision annoncée ce vendredi matin par la cour d'assises spéciale de Paris. Seuls 337 dossiers ont été déclarés irrecevables.

Une reconnaissance du statut de partie civile essentielle, notamment pour solliciter des indemnisations pour les préjudices subis.

25.000 personnes le soir du 14-Juillet étaient rassemblées sur la Promenade des Anglais de Nice quand Mohamed Lahouaiej Bouhlel a foncé sur la foule avec un camion. Il a tué 86 personnes, en a blessé plus de 300 et traumatisé plus de 3.000, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Huit personnes ont été jugées fin 2022 et elles ont été condamnées à des peines de deux à dix-huit ans de prison.

Les primo intervenants : des policiers reconnus

Un dossier était particulièrement sensible. Les dossiers des policiers nationaux et municipaux dits "primo-intervenants" Ils sont pour la plupart reconnus parties civiles pour avoir "poursuivis ou tenté de poursuivre le camion, ceux qui l'ont encerclé, et ceux qui ont participé à la neutralisation du terroriste ou à la sécurisation immédiate du périmètre." La cour d'assises spéciale de Paris considère ce dossier recevable.

Les enfants conçus après l'attentat non pris en compte

Autre point délicat : les victimes indirectes. "Les enfants en gestation au moment de l'attentat justifiant d'un préjudice particulier résultant de l'atteinte portée à leurs parents au moment de l'attentat vont être déclarés recevables en leur constitution de partie civile". Mais la cour a rejeté les constitutions de parties civiles des enfants conçus après les faits.

Maitre Virginie Le Roy "très satisfaite de cette décision"

Virginie Le Roy, avocate de l'Association Promenade des Anges a déclaré à France Bleu Azur : "Je suis très satisfaite de cette décision. Elle applique les deux arrêts de la Cour de cassation que nous avons obtenus. Les précédents critères qui limitaient un périmètre de l'attentat ont été abandonnés et la cour a retenu un critère essentiel d'exposition au danger réel.

"Cohérent" Célia Viale de l'Association Promenade des Anges

Célia Viale qui a perdu sa mère et dont le père a été blessé a réagi aussi auprès de France Bleu Azur. "C'est plutôt cohérent au niveau de nombre. Mais on ne connaît pas encore tous les détails, il faudrait voir au cas par cas... C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, les dossiers ont été jugés recevables, car il n'y avait pas de doute. Notamment pour ceux qui sont endeuillés et blessés. On est content pour l'ensemble".