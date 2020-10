Attentat au couteau à Nice : le dispositif Sentinelle bientôt renforcé à Dijon

Après l'attentat dans la Basilique Notre-Dame de Nice, jeudi 29 octobre 2020, où trois personnes ont été tuées, le niveau du plan Vigipirate est relevé à "Urgence attentat", le niveau maximum. Dans ce cadre, des mesures sont prises jusqu'en Côte-d'Or, notamment pour la protection des lieux de culte et des écoles.

Surveillance des lieux de culte et des écoles

"Toutes les forces de police et de gendarmerie sont en alerte sur le département, indique la Préfecture de Côte-d'Or dans un communiqué. La surveillance des lieux de cultes est renforcée avec des patrouilles et des points fixes et, pour la prochaine rentrée scolaire, une priorité sera portée à la sécurisation des écoles et des sites éducatifs". Le dispositif Sentinelle "reçoit la même mission" et "sera prochainement renforcé" indique par ailleurs la Préfecture.

Sécurité renforcée pour la Toussaint

En prévisions des célébrations de la Toussaint, la sécurité aux abords des cimetières va également être renforcée. "Avec l'accord des maires, et notamment du maire de Dijon, les polices municipales seront présentes pendant les fêtes de Toussaint, en concertation avec les forces de sécurité intérieure", indique le communiqué.