Attentat de Nice : le Lieutenant-colonel Riquier espère "que les victimes trouveront du sens à ce procès"

Le lieutenant-colonel Olivier Riquier était sur la Promenade des Anglais, le soir du 14 juillet 2016. Il dirigeait les équipes de pompiers présentes sur place. "Ca sera difficile mais j'espère que les victimes pourront trouver du sens et des explications à ce procès", lance-t-il.

"En qualité de secouriste, l'objectif des sapeurs-pompiers était d'en sauver le plus possible, alors qu'eux voulait en tuer le plus possible", rappelle Olivier Riquier.

Pour ce procès de l'Attentat de Nice, il a un souhait : "Si une quelconque complicité est établie avec le terroriste, les auteurs doivent être condamnés fermement". Pour rappel, les 8 accusés du Procès qui s'ouvre à Paris sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste et non pour complicité. Ils risquent entre 5 ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité.