Attentat de Nice : le procès de l'Auxerrois accusé d'apologie du terrorisme a été renvoyé au mois d'octobre

L'Icaunais accusé d'apologie du terrorisme sera finalement jugé le 12 octobre prochain. Il comparaissait ce mercredi 14 septembre devant le tribunal correctionnel d'Auxerre (Yonne), dans le cadre la procédure de comparution immédiate. Le 28 août dernier, cet Auxerrois de 20 ans a publié sur internet un message haineux à l'encontre des victimes de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Il reste en détention provisoire jusqu'à la prochaine audience.

La présidente du tribunal a pris l'initiative d'un renvoi du jugement car l'expertise psychiatrique du prévenu est incomplète. Le document "relève une alternation du discernement mais sans préciser pourquoi. Ces éléments laconiques méritent d'être un peu plus étayés", a expliqué la magistrate qui a ordonné un examen complémentaire. Par ailleurs, le prévenu est poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Il encourt ainsi une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Mais le message a été diffusé sur les réseaux sociaux. "Dans ce cas, c'est un délit différent, puni de sept ans d'emprisonnement. Or, les faits que l'on vous reproche sont susceptibles d'être qualifiés par cette infraction pénale". Le prévenu est en état de récidive après une condamnation pour des faits similaires en 2020. Sa peine pourra être doublée, selon l'article 132-10 du code pénal.

Déjà condamné pour apologie du terrorisme

Sans aborder le fond de l'affaire, la présidente du tribunal a tenté de cerner un peu plus sa personnalité. Dans le box, l'Auxerrois a expliqué être à la recherche d'un emploi. Il est sous curatelle renforcée depuis sa sortie d'un foyer pour enfants, "à cause de sa situation familiale". Sa curatrice - présente dans la salle d'audience - a été invitée à revenir lors du procès le mois prochain.

Son casier judiciaire fait état de deux condamnations. La première a été prononcée par le tribunal pour enfants d'Auxerre le 8 juillet 2020. L'Icaunais a écopé d'une peine de cinq mois de prison avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans "pour apologie du terrorisme avec un moyen de communication en ligne". Sa seconde condamnation remonte au 15 février dernier. Le tribunal de Versailles l'a condamné à seize mois de prison, dont dix mois de sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour des faits de "menaces de mort, usurpation d'identité d'un tiers, envois réitérés de messages malveillants". L'Icaunais a bénéficié d'un aménagement de peine, il était sous bracelet électronique jusqu'au 29 août dernier. "Les faits qui vous sont reprochés se sont produits alors que vous étiez encore sous bracelet", a fait remarquer la présidente du tribunal.

Je dis des choses que je ne pense pas et après je regrette

"Quelqu'un de normal ne doit pas faire ça, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il doit y avoir un souci derrière", a déclaré le prévenu avant d'ajouter :"Je n'ai pas de limite, je dérive. Je dis des choses que je ne pense pas et après je regrette". Il assure qu'il n'est "vraiment pas violent". Puis a répété : "Je regrette, je suis désolé pour ce que j'ai dit".

L'association Life for Nice s'est constituée partie civile

Présent dans la salle d'audience, Jean-Claude Hubler, le président de "Life for Nice" n'a "pas été convaincu" par ces excuses. L'association de victimes de l'attentat de Nice s'est constituée partie civile. "Il a déjà été condamné pour apologie du terrorisme. Ce serait la première fois, on aurait peut-être pu lui trouver des excuses mais ce n'est pas le cas. On espère donc que la peine sera à la hauteur. Présent lui-même sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, il dénonce des propos "lamentables, écœurants" qu'il prend comme "un crachat aux visages des victimes".

L'attentat de Nice a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Le procès se tient actuellement devant la cour d'assises spéciale de Paris.