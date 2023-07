Attentat de Nice : le Procureur pointe des négligences dans le dispositif de sécurité

Le 14 juillet 2016, un camion fou a tué 86 personnes sur la Promenade des Anglais et blessé plus de 400 personnes.

Les investigations menées depuis plus de six ans ont révélé des défaillances dans le dispositif de sécurité le soir du 14 juillet, explique le procureur de la République de Nice dans son réquisitoire supplétif. Xavier Bonhomme demande donc aux juges enquêtant sur les failles du dispositif de sécurité de requalifier les faits "en homicides et blessures involontaires". Alors qu'en 2017, une enquête avait été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui par violation délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence".

Le procureur Xavier Bonhomme évoque "des défaillances voire une suite de manquements susceptibles d'avoir directement contribué à la réalisation" de l'attentat de Nice.

De nouveaux éléments apportés par les familles des victimes

Le procureur de la République estime aussi que les éléments nouveaux apportés par l’association de victimes Promenade des Anges sont constitutifs de négligence et d’imprudence. En clair, le dispositif était sous-dimensionné. Il estime aussi important de connaître de façon plus précise la nature du dispositif de sécurité mis en place sur la Promenade des Anglais le soir du 14 juillet, alors que la menace terroriste était connue et notamment la possibilité d’attaque au véhicule bélier.

Dans son rapport, le Procureur de la République demande aussi l'audition d'une soixantaine de policiers municipaux et nationaux. Les victimes de l'attentat voient dans cette décision un espoir pour un éventuel nouveau procès.