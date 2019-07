Attentat de Nice : les familles des victimes vont pouvoir récupérer les objets perdus sur la Promenade des Anglais

Trois ans après l'attentat qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés, la ville de Nice s'apprête à restituer aux familles des victimes les objets perdus le soir du drame sur la Promenade des Anglais. Des bijoux, vêtements ou chaussures récupérés et conservés pendant trois ans par la ville.