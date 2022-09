Procès de l'attentat de Nice : Hager, Kamel et Anne, victimes, se souviennent

L'attentat du 14 juillet 2016 à Nice a pulvérisé des familles. Hager, Kamel et Anne, comme de nombreuses victimes, ont vécu dans l'horreur et le désespoir avant de trouver la force de s'en sortir. Des vies profondément brisées. Et le procès qui s'ouvre ce lundi ravive les blessures.

Kamel n’effacera pas l'image du corps de sa petite fille posé sur le sol, secoué par les derniers soubresauts de vie. A côté, celui de sa mère pressé par les gestes répétés des tentatives de réanimation… en vain. Son neveu âgé de huit ans est lui mort sur le coup. "Nous étions sortis ce 14 juillet 2016, en famille, à treize, raconte-t-il. On remontait la promenade des Anglais après le feu d’artifice vers l’aéroport pour rechercher notre voiture garée à Magnan, quand le camion est arrivé en face de nous brusquement. Le temps de fermer les yeux, ce poids lourd avait avancé de 30 mètres. il roulait à près de 90 km/h. Impossible d'y échapper pour ma mère qui donnait la main à sa petite-fille de deux ans et son petits fils de huit ans."

Des familles brisées, des vies bancales

Comme une douleur qui n’en finit pas. Kamel poursuit son histoire. Il raconte ensuite une vie bancale, décousue, les incompréhensions avec la justice, la rage contre ce que leur a versé le Fonds de garantie des victimes du terrorisme. Trop peu. Mais comment évalue-t-on le prix des vies perdues ? Il a vécu des égarements, une séparation, une plongée dans les excès et le désespoir.

Ce jeune banquier élégant et séduisant parle désormais avec calme et réflexion. Il a depuis eu deux autres petites filles, mais il continue à monter régulièrement dans l'arrière pays niçois pour aller se pencher sur la petite tombe de son enfant, fauchée par un terroriste fou qui voulait tuer le plus grand nombre. Quinze enfants sont morts ce soir-là et six ans après, aujourd'hui encore, près de 400 enfants sont toujours suivis par une cellule d'aide psychologique à l'hôpital Lenval (pour enfants) de Nice.

Des corps en morceaux

Anne, pourtant tellement forte, n'a cessé de pleurer en silence Camille, sa fille lumineuse : une souriante jeune femme aux longs cheveux bruns de 26 ans. "Elle aimait tant se consacrer aux autres, je veux continuer son combat." Anne a du mal à apaiser ses souffrances. La douleur est tenace : "Peut-on oublier ? Nous avons appris avec mon mari qu’elle était morte cinq jours après dans la presse écrite. Mais comment est-ce possible ? Nous allions à la recherche des infos, à la cellule de crise juste après l'attentat… On leur répétait qu’on était certain de sa présence au feu d’artifice puisqu’elle était accompagnée, ils nous répondaient que peut-être elle était partie ailleurs et il y a eu cette annonce froide et tellement maladroite. Comment un officier peut-il annoncer à une famille qu'elle ne pourra identifier le corps de sa fille mais qu'ils vont voir seulement deux mains posées derrière une vitre. Seulement deux mains..." Ce jour-là, Anne a senti le sol se dérober sous ses pieds, elle est tombée. Et depuis, dit-elle, "j’ai toujours du mal avec les mains, six ans après".

Si Kamel ne tient pas à témoigner au procès, Anne a l’intention de s'exprimer, d'aller justement parler devant la cour d'assises spéciale de ses dysfonctionnements sur l’accompagnement psychologique des familles lors de tels drames.

Sous les roues du camion

Hager est une jeune femme tout aussi attachante. Elle a eu un geste héroïque le soir de la tragédie, en voyant le camion débouler et changer brusquement de direction pour se diriger vers elle : "J’ai pris ma fille, je l'ai enveloppée, je me suis couchée sur elle avant d'être heurtée par le camion." Sa fille âgée alors de quatre ans a eu le corps égratigné, mais un mental dévasté. Une enfant en état de choc.

Six ans après, Hager est rayonnante, mais elle a "des séquelles sur un œil, une oreille et des membres touchés." Des blessures sérieuses. "Ma fille a dû être déscolarisée l'an dernier et elle toujours très suivie à la fois par un psychologue et une orthophoniste pour des troubles de l'attention notamment."

Kamel, Anne, Hager... Des histoires si différentes, mais tous les trois ont poursuivi leur chemin dans le chaos de l’après. Et tous les trois ont en commun de s’être un temps investi dans des associations d'aide aux victimes où ils se sont, au moins un temps, retrouvés pour échanger et partager.