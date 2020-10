Attentat au couteau à Nice : l'évêque de Belfort-Montbéliard appelle à "la fraternité"

Le diocèse de Belfort-Montbéliard réagit après la mort de trois personnes dans une attaque au couteau à Nice, ce jeudi 29 octobre. A quelques jours de la Toussaint, un homme a attaqué à l'arme blanche des paroissiens, deux femmes et un homme, à l'intérieur de la Basilique Notre-Dame de Nice, située en plein centre-ville.

Sécurité renforcée dans les lieux de cultes

Une attaque qui a fait massivement réagir les classes politiques et religieuses. L'évêque de Nice, appelle notamment à l'esprit de pardon et au dialogue inter religieux. C'est le message porté également par Monseigneur Dominique Blanchet, évêque du diocèse de Belfort Montbéliard. "Il y a une volonté d'apaiser et de ne pas exciter les haines des uns envers les autres. il faut lutter contre cette barbarie qui s'est exprimée une fois de plus, en communion avec tous les efforts nationaux. Il y a peut-être des questions à porter en nous, sur les racines de cette violence. Mais aujourd’hui, il faut d'abord se demander comment il est possible que des actes comme ceux là puissent se faire et comment nous pouvons nous protéger", affirme l'évêque.

La première réponse politique, celle du gouvernement, est de déclencher le plan vigipirate à son niveau maximal : le niveau "urgence attentat". Ce qui signifie un renforcement de la protection des lieux de cultes et des cimetières. Mais pour Dominique Blanchet, la lutte contre cette forme de terrorisme ne doit passer uniquement par une hausse de la sécurité. "Je préconise bien sûr les protections là où elles sont nécessaires, mais le travail de fond qui est l’éducation des jeunes, à la paix, au respect des autres c'est le travail le plus fondamental sur lequel nous devons tous nous engager. Ça passe par l'école, bien sûr, mais aussi par toute oeuvre d'éducation. Nous, responsables religieux, essayons de servir un dialogue inter religieux. Nous travaillons sur cette éducation commune des jeunes à découvrir la fraternité qui nous unit. Nous sommes appelés à vivre ensemble pas condamnés à vivre ensemble. Il faut en trouver le chemin."

Les glas des églises ont sonné partout en France à 15h

Dans un communiqué, le diocèse annonce également être plongé dans "un profond désarroi." "Les pensées de la communauté catholique vont d’abord aux personnes victimes et à leurs proches : elles étaient innocentes. Elles ont été tuées en raison de ce qu’elles représentaient. Nous pleurons avec leurs familles", peut-on y lire. A 15h ce jeudi, comme partout en France, les glas des églises du diocèse de Belfort-Montbéliard ont sonné en l'honneur des victimes.

Par ailleurs, les messes de la Toussaint se dérouleront normalement ce dimanche dans toutes les églises du Diocèse, notamment à la cathédrale Saint Christophe de Belfort à 10h et 18h30 ou à l'église Saint Maimboeuf de Montbéliard à 10h30.