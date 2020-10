Attentat de Nice : "Tuer au nom de Dieu dans l'église, j'en ai la nausée" (Msg Dufour, archevêque d'Aix-Arles)

La ville de Nice à nouveau endeuillée après cette nouvelle attaque terroriste mais c'est toute la France qui est sous le choc et particulièrement l'église catholique. L'attaque au couteau a eu lieu dans la basilique Notre-Dame en plein jour. L'assaillant a tué trois personnes, deux femmes et un homme, le sacristain. La barbarie en plein jour dans un lieu religieux, Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d'Aix-Arles, se dit profondément choqué.

Ça me choque profondément, j'en ai comme une nausée, on ne peut pas tuer au nom de Dieu. Ce sont des braves gens, des gens tournés vers les autres qui sont aujourd'hui les victimes, c'est incompréhensible.

Ce n'est pas la première fois que l'église est visée par une attaque terroriste, les fidèles n'ont pas oublié l'assassinat du père Jacques Hamel, il y a quatre ans à Saint-Etienne-du-Rouvray mais Monseigneur Christophe Dufour assure que les chrétiens ne vivent pas avec la crainte permanente même si il sait que la menace existe : "Les services de la préfecture nous avaient mis en garde". Devant les églises de la région désormais la sécurité est renforcée notamment en cette période de fête de Toussaint.

Nous ne vivons pas dans la peur. La peur est mauvaise conseillère. Nous devons au contraire être témoin de l'espérance. Nous devons tuer la haine

Et c'est bien un discours d'apaisement, d'espoir que l'archevêque tient à avoir auprès des fidèles de la région : "Je dis toujours que la fête de Toussaint, c'est Pâques en automne. C'est la lumière de l'espérance qui va briller au moment où on va rentrer dans l'hiver. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes un peu en hiver et nous devons être témoin de cette lumière. "