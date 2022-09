Attentat de Nice : un Auxerrois interpellé après la diffusion d'un message haineux à l'encontre des victimes

Un Auxerrois de 21 ans a été interpellé ce mardi 13 septembre dans le cadre d'une enquête pour "apologie du terroriste", a appris France Bleu auprès du procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily, confirmant une information de nos confrères de l'Yonne Républicaine. Cet Icaunais est soupçonné d'avoir publié, le 28 août dernier, sur le réseau social Instagram une photo du camion qui a fauché des dizaines de personnes sur la Promenade des Anglais à Nice, le 14 juillet 2016. L'image était accompagnée de propos haineux à l'encontre des victimes : "Nissa merda, 80 fachos disparus".

Le 29 août, le maire de Nice Christian Estrosi et l'association "Life for Nice" ont annoncé saisir le procureur de Nice. Ce dernier a - dans la même journée - ouvert une enquête pour apologie du terrorisme. Il s'est ensuite dessaisi au profit du procureur d'Auxerre. Le mis en cause a été déféré devant le parquet dans la journée, puis placé en détention provisoire. Il sera présenté en comparution immédiate mercredi à 14h devant le tribunal correctionnel d'Auxerre.

L'attentat de Nice a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Le procès s'est ouvert le 5 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris, jusqu'au 15 novembre. Trois accusés comparaissent pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Le conducteur du camion a été tué le soir de l'attentat.