Attentat de Rambouillet : une cinquième personne en garde à vue

Le procureur antiterroriste Jean-François Ricard a fait le point ce dimanche sur l'attaque au couteau qui a fait une victime jeudi à Rambouillet (Yvelines). Un Tunisien de 36 ans a poignardé mortellement une fonctionnaire de police de 49 ans, mère de deux enfants. Il s'agit selon lui de "la 17e action terroriste commise en France depuis 2014 contre des membres des forces de l'ordre". Il confirme que cinq personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire.

Un attentat terroriste jihadiste

Le procureur antiterroriste a confirmé qu'il s'agissait bien d'un attentat terroriste : "Au vu de la nature et de la gravité des faits, du contexte de leur commission, de la cible visée, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête en flagrance des chefs d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes criminelle".

Djamel G. avait effectué "avant de passer à l'acte, des allées et venues devant le bâtiment et il avait crié allahu akbar, alors qu'il poignardait la victime."

"L'exploitation de caméras de vidéosurveillance a permis de retracer le cheminement de Djamel G", a déclaré le procureur antiterroriste, détaillant le parcours du tueur. Il aurait ainsi été "enregistré pour la première fois par une de ces caméras à 12h48", avant de se diriger dans une salle de prière provisoire, puis de revenir devant le commissariat vers 14h19, "à pied, porteur d'un sac de type cabas." À 14h22, il s'arrête "devant le commissariat de police, pose son sac au sol, puis consulte son téléphone portable après avoir regardé tout autour de lui. À partir de ce moment, l'agresseur va faire des allers et retours devant le commissariat, tout en regardant dans sa direction".

La victime est alors sortie du commissariat pour changer le disque de stationnement de sa voiture, avant de rentrer à nouveau dans le bâtiment. Le tueur l'a alors suivie dans le sas de sécurité et lui a porté deux coups de couteau, "l'un à l'abdomen et l'autre à la gorge" avec un couteau "d'une longueur totale de 32cm" ayant "une lame de 22cm".

L'analyse du téléphone portable de Djamel G. a révélé qu'il avait "immédiatement avant de passer à l'acte, consulté des vidéos de chants religieux, glorifiant le martyre et le jihad". Le procureur antiterroriste a précisé qu'un coran et un tapis de prière ont été saisis dans le scooter et le cabas du tueur.