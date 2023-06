Attentat de Romans : l'auteur de l'attaque au couteau sera bien jugé

Il y aura bien un procès pour l'auteur de l'attaque au couteau de Romans, Abdallah Ahmed Osman. Ce réfugié soudanais a tué deux personnes et en a blessé cinq autres le 4 avril 2020 dans le centre-ville, en plein confinement.

Le troisième expert psychiatre vient de rendre ses conclusions et selon lui, l'homme est tout à fait accessible à une sanction pénale. "Il n'était pas fou, il était simplement altéré et dans son périple mortel, on voit qu'il n'y a pas d'abolition de son discernement à proprement parler", déclare Guillaume Fort, l'avocat des victimes.

"Cette expertise est favorable aux parties civiles, parce qu'elles lui permettent d'entrevoir enfin la possibilité d'avoir un procès et c'est ce qu'elles réclament depuis le départ. Nous pourrons donc prétendre à avoir un procès devant une Cour d'Assises" poursuit-il.

Le procès se tiendra peut-être à Paris, puisqu'il s'agit d'une procédure antiterroriste et donc spéciale. "Je ne vois pas ce qui empêcherait ce dossier d'être traité par la Cour d'Assises spéciale de Paris parce qu'en réalité, c'est en lien avec des pensées extrémistes, une pensée terroriste et cet acte semble avoir été dessiné et prémédité dans le but de terroriser un maximum de monde et donc c'est la définition même d'un acte terroriste".