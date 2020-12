Attaque de Romans : une expertise psychiatrique ouvre la voie à un procès

Cette expertise psychiatrique était très attendue par les victimes de l'attaque de Romans-sur-Isère (Drôme), survenue le 4 avril dernier. Elle devait répondre à une question majeure : le terroriste présumé était-il en pleine possession de ses moyens au moment des faits ? Réalisée fin novembre par des psychiatres, l'expertise conclut à une "simple altération du jugement" du terroriste présumé, selon les mots de Guillaume Fort, l'un des avocats des parties civiles. Ce résultat ouvre la voix à un procès pénal, "un soulagement pour les victimes", ajoute l'avocat. "La crainte des parties civiles était évidemment qu'il n'y ait pas de procès du fait d'une abolition du discernement du mis en examen", selon l'avocat.

Guillaume Fort, avocat des parties civiles Copier

Une attaque au couteau en plein confinement

Le 4 avril 2020, un Soudanais de 33 ans avait tué deux personnes et blessé cinq autres avec un couteau dans les rues de Romans. Depuis, il a été mis en examen pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste". Selon Me Fort, l'instruction devrait durer plus de deux ans.