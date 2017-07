Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : ces policiers qui ont donné l’assaut

Saint-Etienne-du-Rouvray commémorait ce mercredi le 1er anniversaire de l'attentat qui a coûté la vie au Père Jacques Hamel le 26 juillet 2016. Gérard Collomb, le Ministre de l’Intérieur a également décoré 16 policiers qui ont participé à l'assaut.

«On a très vite compris que c’était sérieux, et que ce n’était pas comme d’habitude... » Pour d’évidentes raisons de sécurité, les deux policiers garderont l’anonymat. Lors de l’assaut le 26 juillet 2016 au matin, le premier dirigeait l’équipe de la BAC, la Brigade Anti-Criminalité, et le second la BRI, la brigade de Recherche et d’Intervention. De l’’émotion, il y en a eu lorsqu’ils ont reçu la médaille, mais pas le jour de l’attentat, pour celui qui dirigeait la BRI : « c’est passé tellement vite… A ce moment-là, c’est vraiment le professionnel qui prend le relais. On a ce voile professionnel qui englobe le cerveau. On commence à mettre en place la technique d’intervention. L’émotion vient quand tout est fini ». Son collègue de la BAC renchérit : « ce jour-là, on a fait notre travail. En sécurité publique, on est des généralistes. Le lendemain, il faut reprendre les mesures plus quotidiennes d’assistance aux personnes ».

« On a travaillé de concert »

Hormis le père Hamel qui était déjà mort avant l’arrivée des forces de l’ordre, tous les otages ont été sauvés durant l’opération. C'est bien la complémentarité des services qui a permis le succès de l'opération, selon le policier de la BRI : « on a travaillé de concert, police judiciaire et sécurité publique, et ça a vraiment été un plus énorme pour nous », Grosse satisfaction aussi pour le fonctionnaire de la BAC : « sans la BRI, je ne suis pas sûr qu’on aurait pu donner l’assaut parce qu’on a besoin de leur technicité. Et eux avaient besoin de nous, parce qu’on s’était entraîné ensemble. Ca nous a permis d’intervenir dans les conditions de sécurité les moins précaires ».

L’image la plus belle, la libération des otages

Depuis un an, le quotidien a repris ses droits, mais le policier de la BAC repense t-il souvent à ce 26 juillet au matin ? « Oui, j’y repense. Pas comme un événement traumatisant mais comme un événement qui marque une vie. C’est quelque chose qui nous a soudé ». Et son collègue de la BRI de conclure : « l’image la plus belle pour nous, c’est la libération des otages. C’est gens qui sortent… le devoir est accompli. Moi, toute ma carrière, je vais m’en souvenir, de cette opération… »