Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : les trois accusés présents condamnés de 8 à 13 ans de prison

Après près de quatre semaines d'audience du procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, les trois accusés présents dans le box ce mercredi ont été déclarés coupables d'association de malfaiteurs terroriste criminelle et ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison.

De 7 à 14 ans de prison avaient été requis contre eux lundi.

En l'absence des auteurs du meurtre du père Hamel le 26 juillet 2016 dans l'église de Seine-Maritime, deux jihadistes de 19 ans - Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean - abattus par la police le jour de l'attentat, la cour d'assises spéciale de Paris jugeait depuis le 14 février trois membres de leur entourage familial ou idéologique : Jean-Philippe Steven Jean Louis, Farid Khelil et Yassine Sebaihia.

Jean-Philippe Steven Jean Louis a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Il a reconnu avoir tenté de partir en Syrie avec l'un des terroristes, avoir diffusé la propagande de Daech et avoir lancé des cagnottes pour financer l'islamisme radical mais a nié avoir connu les intentions des terroristes. Sa peine est assortie d'une période de sureté des deux tiers. La justice a également ordonné un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation d'exercer une activité professionnelle, interdiction de fréquenter un coauteur ou un complice, interdiction de porter une arme et une obligation de soin.

Il a reconnu avoir tenté de partir en Syrie avec l'un des terroristes, avoir diffusé la propagande de Daech et avoir lancé des cagnottes pour financer l'islamisme radical mais a nié avoir connu les intentions des terroristes. Sa peine est assortie d'une période de sureté des deux tiers. La justice a également ordonné un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation d'exercer une activité professionnelle, interdiction de fréquenter un coauteur ou un complice, interdiction de porter une arme et une obligation de soin. Farid Khelil a écopé de 10 ans d'emprisonnement. Cousin d'Abdel-Malik Petitjean, l'un des deux assaillants, il avait parlé d'attaques par messages avec lui et a reconnu avoir préparé un départ en Syrie mais a martelé avoir ignoré les intentions de son cousin. Sa peine est assortie d'une période de sureté des deux tiers. La justice a également ordonné un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation d'exercer une activité professionnelle, interdiction de fréquenter un coauteur ou un complice, interdiction de porter une arme et une obligation de soin.

Cousin d'Abdel-Malik Petitjean, l'un des deux assaillants, il avait parlé d'attaques par messages avec lui et a reconnu avoir préparé un départ en Syrie mais a martelé avoir ignoré les intentions de son cousin. Sa peine est assortie d'une période de sureté des deux tiers. La justice a également ordonné un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation d'exercer une activité professionnelle, interdiction de fréquenter un coauteur ou un complice, interdiction de porter une arme et une obligation de soin. Yassine Sebaihia a été condamné à 8 ans de prison. Il a fait le chemin de Toulouse à Saint-Etienne-du-Rouvray pour voir les terroristes quelques jours avant l'attentat mais a expliqué qu'il voulait juste recevoir des cours de religion. La justice a également ordonné un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation d'exercer une activité professionnelle, interdiction de fréquenter un coauteur ou un complice, interdiction de porter une arme et une obligation de soin.

Il a fait le chemin de Toulouse à Saint-Etienne-du-Rouvray pour voir les terroristes quelques jours avant l'attentat mais a expliqué qu'il voulait juste recevoir des cours de religion. La justice a également ordonné un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation d'exercer une activité professionnelle, interdiction de fréquenter un coauteur ou un complice, interdiction de porter une arme et une obligation de soin. La cour a également condamné Rachid Kassim à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce quatrième accusé, vu comme l'instigateur de l'attentat et le seul à être jugé pour "complicité", a été jugé en son absence car il est présumé mort en Irak en 2017.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Près de quatre semaines de procès intenses

Parmi les moments forts de ce procès, il y a eu les témoignages des parties civiles avec notamment celui de Guy Coponet, le paroissien rescapé de l'attaque, et celui de Roseline Hamel, la sœur du prêtre tué.

Aujourd'hui âgé de 92 ans, Guy Coponet a été le premier des parties civiles à témoigner le 17 février. Blessé et forcé à filmer l'assassinat du père Hamel dans l'église, il a dit "penser" aux tueurs "tous les matins" car la zone autour de sa gorge où il a été touché est devenue insensible depuis l’attentat.

Guy Coponet a lui-même pris des coups de couteau dans le dos, au bras et à la gorge. Il a fait le mort et a attendu : "Cela a été long, je finissais ma prière à Marie quand quelqu’un est arrivé". Et le catholique d'entamer un "Je vous salue Marie" dans la salle d’audience.

Guy Coponet, rescapé de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, lors de son arrivée à la cour d'assises de Paris le jeudi 17 février 2022 © AFP - JULIEN DE ROSA

La sœur du père Hamel a témoigné le même jour et a décrit son frère comme discret et plein d’humilité : "Il a consacré sa vie aux autres". Une photo du prêtre est diffusé sur les écrans. Et Roseline d'ajouter des sanglots dans la voix en se tournant vers les accusés : "Messieurs, vous n’aurez pas ma haine. Même avec ma grande souffrance".

Roseline, la sœur du père Hamel, le jeudi 17 février 2022 © AFP - ULIEN DE ROSA

Le pardon des accusés

Invités à prendre la parole une dernière fois avant que la cour d'assises spéciale de Paris ne parte délibérer ce mercredi 9 mars, les trois accusés ont exprimé leur compassion à l'égard des parties civiles, demandant pardon pour ce qu'il s'était passé.

Un pardon que deux des accusés avaient déjà formulé une première fois lors des témoignages des parties civiles au début du procès. Farid Khelil, l'un des accusés, a demandé à prendre la parole le 17 février. Le cousin du tueur Abdel-Malik Petitjean a déclaré : "Vous m’avez bouleversé, M. Coponet. Depuis cinq ans et demi, tous les matins, c’est à vous et au père Hamel que je pense. Je vous demande pardon pour mon cousin entré dans l’église". Guy Coponet a jugé la démarche de l’accusé "formidable". Le nonagénaire a dit son espoir en un avenir meilleur.

Après le témoignage de la sœur du père Hamel, Farid Khelil a de nouveau pris la parole : "Jamais je n’aurais imaginé que mon cousin puisse attaquer votre frère. Vous avez dit ‘vous n’aurez pas ma haine’, sachez que vous avez tout mon amour". Et de poursuivre : "J’espère qu’un jour vous pardonnerez ma négligence. Ma négligence criminelle."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de son interrogatoire le vendredi 4 mars, Jean Philippe Steven Jean Louis a également demandé pardon aux parties civiles : Je suis gêné d’être devant eux. Ils auraient pu nous blâmer et depuis le début du procès ils ne l’ont pas fait. Je ne sais pas quelle est la portée de mes actions mais je veux vous demander pardon."

Les accusés Farid Khelil (à gauche), Yassine Sebaihia (au centre) et Jean-Philippe Steven Jean Louis (à droite) lors du procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray en mars 2022 © AFP - Benoit PEYRUCQ

"Cachez ce jihad que je ne saurais voir"

Jean Philippe Steven Jean Louis a reconnu le 4 mars avoir voulu aller en Syrie : "La situation en Syrie m’a touché. J’ai cherché comment partir pour faire de l’humanitaire. De fil en aiguille, je suis allé sur la jihadosphère. J’ai rencontré une fille, Hanane, et je voulais la rejoindre." À l'époque, Jean Philippe Steven Jean Louis a regardé des vidéos d'exécution diffusées par l'Etat islamique : "Je peux regarder mais psychologiquement je ne peux pas y adhérer. La seule chose que je peux dire, c'est que j'étais mal à ce moment-là."

L'accusé a créé des cagnottes en ligne sur Internet. Question du président : "Pour aider la communauté musulmane ou financer des voyages en Syrie ?" Réponse de l'accusé : "Pas de raison particulière." Abdel Malik Petitjean en a demandé une "mais elle n'a pas servi". Il a décidé de partir en Syrie avec Abdel Malik Petitjean en juin 2016 : "C'est à ce moment que j'ai pris l'argent des cagnottes pour pouvoir partir". Ils se sont donné rendez-vous à Zurich en Suisse pour prendre l'avion pour la Turquie. Mais Steven Jean Louis a été bloqué à l'arrivée. Les deux hommes ont été renvoyés en France.

à lire aussi Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : Jean Philippe Steven Jean Louis demande pardon aux parties civiles

"Je ne suis pas un terroriste islamiste", s'est défendu de son côté Farid Khelil le 2 mars. L'accusé a assuré qu'il n'a jamais soutenu le projet mortifère de son cousin Abdel-Malik Petitjean : "Je ne l'ai pas encouragé à tuer des gens". Farid Khelil a estimé avoir "déconné" pendant trois semaines dans ses échanges sur Telegram avec son cousin. Mais il a assuré n'avoir voulu qu'il fasse du mal à quelqu'un : "Je suis coupable à 1000% jusqu'au 25 juillet mais à partir du moment où on me relie au meurtre, on imagine que je veux faire du mal et je ne peux laisser dire ça. Je serais allé voir la police si j'avais su ce qu'il [son cousin] faisait".

Enfin, le troisième accusé Yassine Sebaihia a reconnu le 3 mars avoir "fait un voyage très imprudemment". Il a rejoint les deux tueurs à Saint-Etienne et est reparti la veille de l’attaque du 26 juillet 2016. A la question de l'avocate générale : "La religion que vous allez chercher, c'est le jihadisme. Comment pouvez vous aller chercher des cours de religion quand on voit les propos horribles d'Adel Kermiche (sur sa chaîne Telegram, ndlr) ?" Sa réponse : "Je ne sais pas, je me suis précipité".

Les plaidoiries des parties civiles lundi 7 mars ont notamment déploré que "c'était un peu "cachez ce jihad" que je ne saurais voir". Pour Me Morain de la FENVAC, association de victimes d’attentat, c'était un "travestissement des choses" opéré selon lui par les accusés.

Les accusés Yassine Sebaihia (à gauche), Farid Khelil (au centre) et Jean-Philippe Steven Jean Louis (à droite) lors du procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray en février 2022 © AFP - Benoit PEYRUCQ