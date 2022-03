Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : interrogatoire de Jean Philippe Steven Jean Louis, l'un des accusés

Les accusés Farid Khelil (à gauche), Yassine Sebaihia (au centre) et Jean-Philippe Steven Jean Louis (à droite) lors du procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray en mars 2022

Après Yassine Sebaihia et Farid Khelil, place à l'interrogatoire de Jean Philippe Steven Jean Louis ce vendredi. Les accusés sont entendus en cette troisième semaine du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui s'est ouvert lundi 14 février devant la cour d'assises spéciale. Soit cinq ans et demi après l'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016 dans son église près de Rouen (Seine-Maritime), par deux jeunes jihadistes - Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean - abattus par les forces de l'ordre.

Quatre hommes sont jugés, dont un grand absent, Rachid Kassim désigné comme l'instigateur de l'attentat, soupçonné d'avoir commandité cette attaque, présumé mort en Syrie. Les accusés présents dans le box : Yassine Sebaihia, Farid Khelil et Jean-Philippe Steven Jean Louis. Le verdict est attendu le mercredi 9 mars.

► Pour suivre le procès, rendez-vous sur le compte de notre reporter présente sur place Anne Bertrand.

Jean Philippe Steven Jean Louis reconnaît avoir voulu aller en Syrie

Interrogatoire de Jean Philippe Steven Jean Louis ce vendredi. Il est accusé d’avoir voulu se rendre en Syrie avec Abdel Malik Petitjean, l'un des tueurs du père Hamel et d’avoir fait une cagnotte en ligne pour son projet d’attentat.

Interrogé lors de sa garde à vue sur les attentats de 2015, l'accusé ne les a pas condamnés mais ne voyait pas leur intérêt stratégique en France. Pourtant, après l'assassinat du Père Hamel, il écrit à Farid Khelil, l'un des autres accusés : "Venge ton cousin, fonce vers l'ennemi".

L'accusé a expliqué qu'il avait écrit cela en pensant que Farid Khelil ne passerait pas à l'acte : "Je ne considère pas Farid comme radicalisé". Le président de la cour lui a demandé alors : "Qui est l'ennemi, la police ?" Réponse : "Pas vraiment."

L'accusé a reconnu avoir voulu aller en Syrie : "La situation en Syrie m’a touché. J’ai cherché comment partir pour faire de l’humanitaire. De fil en aiguille, je suis allé sur la jihadosphère. J’ai rencontré une fille, Hanane, et je voulais la rejoindre."

À l'époque, Jean Philippe Steven Jean Louis a regardé des vidéos d'exécution diffusées par l'Etat islamique : "Je peux regarder mais psychologiquement je ne peux pas y adhérer. La seule chose que je peux dire, c'est que j'étais mal à ce moment-là."

