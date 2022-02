Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : l'un des accusés avait voulu rejoindre la Syrie avec l'un des tueurs

La Cour d'assises spéciale de Paris a pu entendre ce mardi matin le troisième accusé au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s'est ouvert ce lundi, plus de cinq ans après l'assassinat du Père Jacques Hamel dans son église en juillet 2016. Les deux tueurs avaient été abattus par les policiers.

Quatre hommes sont accusés d'avoir su que cet attentat se préparait, trois sont présents au tribunal, le quatrième est présumé mort en Irak en 2017. Ce mardi matin, la Cour s'est penchée surl a personnalité de Jean-Philippe Steven Jean Louis, accusé d'avoir voulu rejoindre la Syrie avec l'un des deux tueurs, Abdel Malik Petitjean, d'avoir ouvert une cagnotte en ligne pour soutenir financièrement les tueurs.

Une enfance "entre deux enfers"

Jean-Philippe Steven Jean-Louis n'a pas une enfance facile, comme on dit. Né grand prématuré à cinq mois, il a passé les deux premières années de sa vie à l'hôpital. Asthmatique, il alterne ensuite les séjours à l'hôpital et le logement insalubre de sa mère. Sa mère, dont il dit qu'il n'a "pas trop de souvenirs enfants" du fait de cette santé fragile. À 12 ans, il est placé en foyer, il se souvient de cette période comme d'avoir été "entre deux enfers", chez sa mère et au foyer, foyer dont il est exclu à seize ans pour s'être révolté après une punition collective. Jean-Philippe Steven Jean-Louis n'a pas de diplôme, il n'a jamais travaillé.

Investi d'une mission humanitaire pour apporter de la paix et de la sérénité dans les débats sur Internet

C'est un solitaire, "il s'est construit dans une bulle via la télé et les réseaux sociaux", explique à la barre l'enquêtrice de personnalité qui l'a rencontré. Envahi par "des questions spirituelles", il se convertit à l'islam en 2014 et se dit "investi d'une mission humanitaire pour apporter de la paix et de la sérénité dans les débats sur Internet". C'est via les réseaux sociaux qu'il rencontre Abdel Malik Petitjean, l'un des tueurs du père Hamel. En juin 2016, ils décident tous les deux de partir en Syrie, mais ils seront arrêtés à Istanbul par la police turque.

Ce mardi après midi, il sera question de la personnalité de Rachid Kassim, en son absence. Il aurait été tué en Irak en 2017. Il est accusé d'être le commanditaire de l'attentat.