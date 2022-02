Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : au procès, l'un des accusés "ne comprend pas pourquoi il se trouve là"

Première journée d'audience ce lundi au procès de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray, l'assassinat du père Jacques Hamel en pleine messe en juillet 2016 dans son église près de Rouen. Les deux assaillants ont été tués par les forces de l'ordre, mais quatre hommes sont jugés depuis ce lundi matin pour participation à une association de malfaiteurs terroriste. Dont un grand absent, Rachid Kassim soupçonné d'avoir commandité cette attaque, présumé mort en Syrie. Les trois autres sont dans le box des accusés devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Ce lundi après-midi, la cour s'est intéressée à l'un de ces hommes Farid Khelil, avec l'interrogatoire sur sa personnalité et son parcours jusqu'à son incarcération.

L'interrogatoire du cousin de l'un des terrotistes

Lunettes, catogan, et du bagou, Farid Khelil n'a pas de mal à parler de lui. Il a l'air même d'aimer ça. Enfant, il souffre du divorce de ses parents, il ressent "un manque d'affection", dit-il. Mais il tient aussi à souligner que la famille est bien intégrée, "on ne parle pas arabe, on vit à la française, à la maison". Adolescent, Farid Khelil tombe un peu dans la délinquance, il passe d'ailleurs quelques temps en centre éducatif à Bolbec (Seine-Maritime). Il finit par devenir chauffeur routier, mais en 2015, il est victime d'un licenciement économique. Au moment de l'attentat, il devait redémarrer une formation. Sur le plan sentimental, il aime à dire qu'il "multiplie les rencontres", des femmes, mais aussi des hommes. Farid Khelil a trois enfants qu'il ne voit plus, mais cela ne semble pas trop l'affecter.

Le costume est trop lourd pour moi

Il est le cousin d'Abdel Malik Petitjean, l'un des assassins du père Hamel. Il le connaît "peu", selon ses dires, il l'a vu "quelquefois", notamment début 2016, à l'enterrement d'un oncle. Farid Khelil dit qu'il n'a "pas trop d'affinités avec lui". Ses loisirs, explique t-il, ce sont les jeux vidéo et le cannabis.

Il est moins bavard pour expliquer pourquoi Abdel Malik Petitjean lui a installé la messagerie cryptée Telegram sur son téléphone. Et il reconnaît aussi qu'il est "influençable", mais il n'est pas "religieux". Il n'a jamais fait le Ramadan et comme il dit à la cour, "il ne comprend pas pourquoi il se trouve là", dans le box des accusés. "J'ai vraiment du mal à accepter cette situation" dit il, "le costume est trop lourd pour moi".

