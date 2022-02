Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : "Si on ne pardonne pas, ça devient de la haine" confie Guy Coponet

À 92 ans, sa démarche et son élocution sont parfois hésitantes mais le souvenir de l'attaque est encore bien présent. De ce jour là, Guy Coponet garde une plaie de 21 centimètres au cou et des images glaçantes. Ce 26 juillet 2016, il assistait à la messe en l'église Saint-Etienne avec son épouse Janine et trois religieuses quand deux hommes ont surgi brutalement par la sacristie. "Tout le monde est resté figé" se souvient le nonagénaire. L'un des deux hommes met un téléphone portable dans les mains de Guy Coponet et lui intime l'ordre de filmer tandis que l'autre commence à brutaliser le père Jacques Hamel, 86 ans. "Ils ont commencé par le frapper, ils l'ont mis à genoux, sûrement des coups de couteaux" raconte le vieil homme. "Le père Jacques s'est défendu avec ses pieds comme il pouvait et c'est là que je l'ai entendu dire 'arrière Satan', et puis comme un ordre 'va t'en Satan', et puis là ça s'est terminé parce que le gars lui a ouvert la gorge".

Écoutez le récit que fait Guy Coponet de l'attaque de l'église Saint-Etienne. Copier

J'ai surtout évité de bouger pour qu'ils viennent pas me finir, Dieu merci.

Les deux terroristes s'attaquent ensuite à Guy Coponet. Ils le frappent et tentent de l'égorger lui aussi, avant de le laisser pour mort au pied de l'autel. "J'ai serré le mieux que je pouvais la gorge pour éviter que ça saigne de trop et puis j'ai fait le mort. J'ai surtout éviter de bouger pour qu'ils viennent pas me finir, Dieu merci" explique t'il. Ensuite,Guy Coponet a prié pendant de longues minutes, "et puis c'est bizarre, on voit une couleur que je connaissais pas, c'était un bleu que j'avais jamais vu". Guy Coponet doit la vie à un policier entré dans l'église malgré l'interdiction d'y pénétrer pour préserver la scène de crime. Il est resté douze jours à l'hôpital. Un miraculé.

Si on veut semer la paix, il faut faire le nécessaire pour pardonner.

Son épouse, Janine, est décédée le 19 avril 2021. "On prenait la vie comme un don, on ne faisait qu'un et ça continue" confie Guy Coponet dont la voix ne tremble qu'à l'évocation de l'amour qui liait le couple depuis 68 ans. "Ce qu'il s'est passé le 26 juillet, d'un certain côté, ça nous a fait grandir ma femme et moi". Il aurait pu témoigner en visio-conférence, mais il préfère être présent dans la salle d'audience. Ce qu'il attend du procès ? "Il faut trouver les vrais responsables, ceux qui ont fomenté ça et qui ont, à mon avis, complètement embrouillé la tête de ceux qui l'ont fait". L'homme espère un "pardon" de la part des accusés, mais ce fervent croyant est lui aussi prêt à pardonner. "Vous savez, si on ne pardonne pas, ça devient de la haine. Si on veut semer la paix, il faut faire le nécessaire pour pardonner. Comme dirait le Seigneur, 'pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font'". Guy Coponet n'a pas perdu la foi au contraire. Il continue d'aller à la messe en l'église Saint-Etienne, avant de monter au cimetière rendre visite à sa femme.