Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : témoignages des parties civiles au procès de l'assassinat du père Hamel

Place aux parties civiles ce jeudi au 4e jour du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s'est ouvert ce lundi à Paris pour quatre semaines d'audience devant la cour d'assises spéciale, cinq ans et demi après l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église près de Rouen (Seine-Maritime), par deux jeunes jihadistes - Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean - abattus par les forces de l'ordre.

Quatre hommes sont jugés, dont un grand absent, Rachid Kassim désigné comme l'instigateur de l'attentat, soupçonné d'avoir commandité cette attaque, présumé mort en Syrie.

Parmi les parties civiles : la famille du père Hamel, l'archevêque de Rouen Monseigneur Lebrun, et Guy Coponet le paroissien grièvement blessé le 26 juillet 2016. Ces personnes déposent ce jeudi à la barre, plus de cinq ans après les faits.

► Pour suivre le procès, rendez-vous sur le compte de notre reporter présente sur place Anne Bertrand.

Guy Coponet : "Le père Hamel s’est mis à vomir du sang et il n’a plus bougé"

Aujourd'hui âgé de 92 ans, Guy Coponet est le premier à témoigner ce jeudi matin. Il affirme d'emblée : "Si vous voulez que je vous raconte cette matinée du 26 juillet, c’est bien frais". Et de poursuivre : "C’était le jour de mon anniversaire. Le père Hamel partait en vacances après, il était gai".

Il a été forcé de filmer l’assassinat : "Le père Hamel s’est mis à vomir du sang et il n’a plus bougé ce pauvre prêtre, c’était terminé pour lui. C’est affreux".

Guy Coponet a lui-même pris des coups de couteau dans le dos, au bras et à la gorge. Il a fait le mort et a attendu : "Cela a été long, je finissais ma prière à Marie quand quelqu’un est arrivé". Et le catholique d'entamer un "Je vous salue Marie" dans la salle d’audience.

Pour Guy Coponet, il y avait "un meneur qui disait ce qu’il fallait faire", en l'occurrence Abdel Malik Petitjean.

Il dit penser aux tueurs tous les matins car la zone autour de sa gorge où il a été touché est devenue insensible depuis l’attentat.

Le président lui demande ce qu’il attend de l’audience : "Que ceux qui ont donné des ordres demandent pardon. Ce serait merveilleux". Et d'ajouter, malicieux : "Dieu seul le sait… Et encore c’est pas sûr !" Le président le remercie pour "ses propos d’une grande sagesse".

