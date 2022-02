Attentat de Saint-Étienne du Rouvray : trois accusés face aux proches du Père Hamel, au premier jour du procès

Le procès de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray s'est ouvert ce lundi matin à Paris pour quatre semaines d'audience devant la cour d'assises spéciale, cinq ans et demi après l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne du Rouvray, par deux hommes abattus par les forces de l'ordre.

Quatre hommes vont être jugés, dont un grand absent, Rachid Kassim désigné comme l'instigateur de l'attentat, soupçonné d'avoir commandité cette attaque, présumé mort en Syrie.

Les trois accusés présents sont à bonne distance dans le box. En face sont installées les parties civiles, la famille du père Hamel, l'archevêque de Rouen Monseigneur Lebrun, et Guy Coponet le paroissien grièvement blessé le 26 juillet 2016. Il tient devant lui une photo de son épouse Janine, décédée en avril dernier.

Les trois religieuses, sœurs Danielle, sœur Jacqueline et sœur Huguette ne sont pas là, elles n'ont pas souhaité se constituer partie civile. Elles ne comparaîtront pas comme témoins devant la cour spéciale de Paris, elles sont exemptées par le Président pour raison de santé.

La mère de Rachid Kassim ne témoignera pas non plus. Elle dit que son fils est mort dans sa tête et dans son cœur, bien avant son décès supposé en Syrie. L'Avocate Générale se dit sensible aux arguments de "cette femme brisée" selon ses mots.

Les services de renseignement absents

Les agents des services des renseignements refusent eux aussi d'être convoqués à la barre. La Cour a reçu des certificats médicaux pour quatre d'entre eux, mais elle va leur demander de venir tout de même pour être entendus. Concernant ces absences, l'un des avocats parle d'une souffrance supplémentaire pour les parties civiles, car selon une enquête de Mediapart, il y aurait eu des manquements de la police dans le suivi d'Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean, les deux tueurs du père Hamel. Mais l'avocate générale rappelle que l'enquête judiciaire a été classée sans suite.

Ce lundi après-midi, ce sera le premier interrogatoire de deux des accusés, Farid Khelili et Yassine Sebaiha.

