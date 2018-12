Attentat de Strasbourg : Chérif Chekatt condamné en 2006 pour un car-jacking en Moselle

En novembre 2006, L'auteur présumé de la tuerie de Strasbourg a été condamné par le tribunal pour enfants de Metz à deux ans de prison. Il a été reconnu coupable de séquestration, d'enlèvement et de vol aggravé. C'est une sombre histoire de car-jacking.

Moselle, France

L'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg compte 25 condamnations à son casier judiciaire, dont une en Moselle. C'était il y a 12 ans, il était mineur. Il avait 17 ans en 2006 et il a été condamné par le tribunal pour enfants de Metz pour séquestration, enlèvement et vol aggravé. Derrière ces qualifications se cache une affaire de car-jacking.

Un automobiliste agressé et ligoté

Le 8 novembre 2006, Chérif et 3 de ses amis volent une voiture à Lingolsheim, dans le banlieue de Strasbourg. Ils veulent se rendre à Nancy pour y sortir en boîte de nuit. Mais sur l'A4, à hauteur de l'aire de Schalbach, ils tombent en panne d'essence.

Sur place, à l'aide d'un tournevis, ils agressent un automobiliste, le ligotent, puis l'enferment dans le coffre de sa voiture. Le quatuor prend ensuite la direction de Sarre-Union, mais est victime d'une sortie de route.

Les 4 jeunes alsaciens s'enfuient et leur victime parvient à alerter les secours. Chérif Chekatt et ses 3 complices sont interpellés une heure plus tard sur le parking d'un centre-commercial de Sarre-Union.

Pour ces faits, le tribunal pour enfants de Metz le condamne à 2 ans d'emprisonnement. Dans le quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Metz-Queuleu, où il purge sa peine entre 2006 et 2007, les surveillants pénitentiaires évoquent un " élément perturbateur qui ne respectait le règlement".