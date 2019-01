Attentat de Strasbourg : l'espace d'accueil et d'information des victimes reste ouvert

Plus d'un mois après l'attentat de Strasbourg qui a fait cinq mort et dix blessés, l'espace d'information et d'accueil qui vient en aide aux victimes reste ouvert. Il a déjà reçu près de 300 personnes.

Strasbourg, France

L'espace d'information et d'accueil (EIA) ouvert le 19 décembre pour venir en aide aux victimes de l'attentat de Strasbourg du 11 décembre a déjà reçu 296 personnes, indique la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. L'attentat en plein marché de Noël a fait cinq mort et dix blessés.

Depuis un peu plus d'un mois, 1.200 prises de contacts ont été effectuées et 327 entretiens personnalisés réalisés. Cet espace d'information et d'accueil reste ouvert : "Toute personne en ressentant le besoin peut prendre contact avec la structure à tout moment, même plusieurs semaines/mois après les faits" indique la préfecture. Cet espace est composé d'une équipe pluridisciplinaire de juristes, de travailleurs sociaux et de psychologues.

Pour prendre contact avec l'espace d'information et d'accueil :

par téléphone (aux horaires d’ouverture) au 06.01.70.53.37

par courriel à l’adresse : contact@eiastrasbourg.org

sur place et sur rendez-vous au 6 rue du Jeu des Enfants à Strasbourg