Attentat de Strasbourg : la famille de Cherif Chekatt demande l'inhumation du corps en Algérie

Strasbourg, France

La famille de Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg qui a fait 5 morts et 11 blessés, a demandé à ce que son corps soit rapatrié en Algérie, selon le maire de Strasbourg Roland Ries.

Mardi, le père de Cherif Chekatt a demandé le certificat d'inhumation à la mairie de Strasbourg. Demande acceptée par le procureur de la République de Paris. La décision incombe désormais au consulat d'Algérie. "Si l'Algérie refuse, une sépulture anonyme, sans médiatisation, pourrait être une possibilité", estime Roland Ries.

Ça me simplifie les choses

Une demande qui arrange la municipalité. "Ça me simplifie les choses, ça m'enlève un dilemme difficile", a déclaré Roland Ries mercredi après-midi. Le lieu d'enterrement de l'auteur de l'attentat du marché de Noël a fait l'objet de débats. Alain Fontanel, premier adjoint de la Ville, avait annoncé mardi que "la sépulture du terroriste n’a[vait] pas sa place à Strasbourg".

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appelé à l'inhumer "le plus rapidement possible" et "dans l'anonymat" pour "éviter d'en faire une victime".