Attentat de Strasbourg : le procès des cinq accusés se tiendra du 29 février au 5 avril 2024 à Paris

Cinq accusés comparaîtront du 29 février au 5 avril 2024 à Paris pour le procès de l'attentat de Strasbourg . Les dates ont été confirmées par le parquet national anti-terroriste. Le procès se déroulera devant la cour d'assises spéciale, un peu plus de cinq ans après les faits. Le 11 décembre 2018 en plein marché de Noël, le terroriste Cherif Chekatt avait tué cinq hommes dans le centre ville de Strasbourg et blessé onze personnes. Il avait été abattu par la police deux jours plus tard . Une vidéo d'allégeance au groupe Etat islamique (EI) avait été retrouvée sur une clé USB qui lui appartenait.

Cinq accusés

En l'absence du tueur, cinq personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises. Le caractère terroriste n'est retenu que pour un homme, Audrey Mondjehi . Cet homme de 41 ans, de nationalité ivoirienne était un ami de Chérif Chekatt. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir aidé le terroriste à se fournir les armes pour son attentat. Ce dernier lui aurait dit qu'il allait faire parler de lui à la télévision. Il encourt la réclusion à perpétuité. Les quatre autres hommes comparaîtront pour leur rôle d'intermédiaire dans le cadre de la recherche d'arme.

Une soixantaine de personnes se sont constituées partie civile.

