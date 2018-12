Attentat de Strasbourg : les deux derniers individus gardés à vue ont été relâchés

Strasbourg, France

Une semaine après la fin de la traque, qui s'est conclue par la mort de Chérif Chekatt, les deux dernières personnes gardées à vue dans l'enquête sur l'attentat de Strasbourg ont été relâchées jeudi 20 décembre. Interpellés lundi, ces deux hommes sont remis en liberté, a appris franceinfo de source judiciaire, "en l'absence, à ce stade, d'éléments incriminants". Ils étaient suspectés d'être liés à la fourniture de l'arme à feu utilisée par le terroriste.

Neuf personnes gardées à vue, une mise en examen

Depuis le début de l'enquête sur cette attaque, perpétrée le soir du 11 décembre, neuf personnes ont été placées en garde à vue, dont les parents et deux frères de Cherif Chekatt. Toutes ont été libérées "en l'absence d'éléments incriminants à ce stade", à l'exception d'un homme de 37 ans. Cet individu a été mis en examen lundi pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "acquisition, détention et cession d'armes de catégorie B par au moins deux personnes en relation avec une entreprise terroriste". Il a été placé en détention provisoire.

L'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg a fait cinq morts et une dizaine de blessés.