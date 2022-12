Attentat de Strasbourg : les proches d'une victime organisent un concert public et gratuit

Ce sont les proches de l'une des victimes, l'Afghan Kamal Naghchband, qui organisent ce concert, quatre ans après l'attentat qui a coûté la vie à cinq personnes le 11 décembre 2018 à Strasbourg.

Depuis 2019, les cérémonies d'hommage officielles sont réservées aux familles des victimes et pas accessibles au grand public. C'est pourquoi la famille de Kamal Naghchband a souhaité accompagner cet hommage annuel, en créant un événement plus large, rassemblant tous les Strasbourgeois qui le souhaitent.

Entre 18h30 et 21h, plusieurs artistes se succèderont ce dimanche 11 décembre 2022 sur la scène de la salle Erasme du Palais de la Musique et des Congrès : Léopoldine HH, le pianiste de jazz Grégory Ott, Franck George des Weepers Circus, Siwar, Vincent Yumbo, la chorale Catharsis ou encore la chorale du collège la Providence.

Ahmad Morid, un chanteur afghan et des danseurs polonais se produiront aussi pour rendre hommage aux victimes d'origine afghane et polonaise de l'attentat.

Un concert gratuit et ouvert à tous les Strasbourgeois

"Notre objectif est de donner une large visibilité aux victimes de l'attentat, explique Mokhtar Naghchband, le frère de l'une des victimes, qui préside l'association "Strasbourg des larmes au sourire". Les cérémonies officielles qui se déroulent tous les ans, ne sont pas ouvertes à l'ensemble des Strasbourgeois pour qu'ils puissent se recueillir et faire un hommage à leur manière. Ça fait déjà quatre ans et si on ne fait pas un événement comme ce concert, peut-être dans 10 ans on oubliera complètement. Mais ça n'est pas notre objectif, d'oublier. Il y a un devoir de mémoire."

Cinq associations de victimes tiendront un stand en marge de cet événement au Palais des Congrès et de la Musique.

Ce concert est gratuit, mais il faut s'inscrire à l'avance (la capacité maximale de la salle Erasme est de 1.500 places). Toutes les précisions sur la page Facebook de l'association "Strasbourg des Larmes au Sourire".

