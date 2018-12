Attentat de Strasbourg : un proche du terroriste présenté à un juge d'instruction

Strasbourg, France

Il était la dernière personne en garde à vue depuis l'attaque terroriste du 11 décembre à Strasbourg. Un proche de Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat, a été déféré au parquet de Paris en vue de sa présentation à un juge d'instruction. Son placement en détention provisoire a été requis.

Selon une source proche de l'enquête, citée par franceinfo, cet homme de 38 ans, interpellé à Strasbourg, est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la fourniture de l'arme à feu utilisée par Cherif Chekatt le soir de l'attaque, un revolver de collection du 19e siècle. L'homme a des antécédents judiciaires, selon cette même source.

Une information judiciaire est ouverte pour "assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste", "tentatives d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste", et "association de malfaiteurs terroristes criminelle, acquisition", "détention et cession d'armes de catégorie A ou B par au moins deux personnes en relation avec une entreprise terroriste".