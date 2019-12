Attentat de Strasbourg: une cérémonie d'hommage aux victimes à la cathédrale

Un an après l'attentat de Strasbourg, une cérémonie d'hommage aux victimes s'est tenue ce mercredi soir à la Cathédrale de Strasbourg. Des chants, de la musique, des lectures de textes et de poèmes. La cérémonie, pensée par les victimes et leurs familles a rassemblé 600 personnes.