Attentat de Strasbourg : une sixième personne suspectée d'avoir joué un rôle dans la fourniture d'armes en garde à vue

Strasbourg, France

Un homme de 32 ans a été placé en garde à vue ce mercredi dans l'enquête sur l'attentat du marché de Noël de Strasbourg rapporte l'AFP confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace. D'après une source judiciaire contactée par l'agence de presse, il a été interpellé en Alsace ce 15 mai. Mardi déjà, cinq suspects - trois hommes et deux femmes âgés de 23 à 46 ans - ont été arrêtés à Strasbourg mais cet homme n'avait pu être interpellé à son domicile, selon des sources proches du dossier.

Quatre hommes et deux femmes

Les six gardes à vue se poursuivaient mercredi soir, a précisé la source judiciaire. Les suspects ont été arrêtés "dans le cadre des vérifications liées aux armes détenues par Chérif Chekatt", l'auteur de l'attentat abattu par une patrouille de police après deux jours de traque.

Quatre personnes, soupçonnées d'être liées à la fourniture du revolver du XIXe siècle dont s'est servi Chérif Chekatt au cours de son attaque, ont déjà été mises en examen pour "détention et cession d'arme de catégorie B en réunion et en relation avec une entreprise terroriste", ainsi que pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placées en détention provisoire.

L'attaque terroriste survenue le 11 décembre a fait cinq morts et onze blessés.