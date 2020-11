Attentat de Vienne : le président de la communauté juive de Poitiers lance un plaidoyer pour la liberté

Au lendemain de l'attaque terroriste en Autriche, un attentat qui a fait au moins quatre morts près de la grande synagogue de Vienne, le président de la communauté juive de Poitiers témoigne de sa solidarité avec les victimes et appelle à défendre "la liberté de penser" en Europe.

Quatorze personnes arrêtées ce mardi à Vienne, quelques heures après une attaque terroriste dans la capitale autrichienne qui a fait au moins quatre morts et quinze blessés. L'assaillant, abattu par la police, est un sympathisant de l'Etat islamique qui a ouvert le feu près de la grande synagogue de la ville. A ce stade des investigations, les autorités locales ignorent encore si le lieu de culte était visé.

"C'était dans la rue où se trouvait la synagogue, une rue très fréquentée, nous sommes tous horrifiés. Nulle personne n'est à l'abri", témoigne Jacques Mergui, le président de la communauté juive de Poitiers. "Je voudrais dire mon soutien aux familles et proches des victimes".

Après la décapitation de Samuel Paty, l'attentat de Nice, et maintenant ce nouveau bain de sang à Vienne, le président de la communauté israélite poitevine appelle à faire bloc. "Il faut continuer à vivre en société et cette société ne doit pas être religieuse, et la loi de la religion n'est pas la loi du pays".

"Il faut que chaque individu soit vigilant, qu'on ne soit pas dans la soumission à ce que les terroristes veulent nous faire faire. Qu'on garde notre liberté de critiquer, de penser. Et moi qui était proviseur, je demandais aux élèves de pouvoir critiquer. Si on peut leur enseigner les religions en leur disant que ce n'est pas un but en soit, c'est un problème personnel, intérieur."