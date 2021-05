Attentat déjoué contre une loge-maçonnique : ce que l'on sait

Trois membres d'un groupuscule néonazi ont été mis en examen vendredi 7 mai, soupçonnés de projeter un attentat contre une loge maçonnique. Ils ont été interpellés mardi dans le Doubs et le Bas-Rhin. On fait le point.

Trois membres d'un groupuscule néonazi, interpellés mardi 4 maidans l'Est de la France en raison de soupçons sur un projet d'attentat contre une loge maçonnique, ont été mis en examen vendredi soir par un juge antiterroriste pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Ils ont été placés en détention provisoire.

Qui sont les suspects ?

Au total, six personnes ont été interpellées mardi dans le Doubs et le Bas-Rhin par le Raid. Les trois personnes mises en examen sont deux hommes âgés de 29 et 56 ans et une femme de 53 ans. Trois autres personnes, deux hommes et une femme qui avaient été placées en garde à vue, ont pour leur part été relâchées sans poursuite à ce stade.

Ils sont tous soupçonnés de faire partie d'un groupuscule d'ultradroite baptisé "Honneur et nation" sur lequel le parquet national antiterroriste enquête depuis février. Ses membres ont une fascination pour Hitler et le IIIe Reich.

De quoi sont-ils soupçonnés ?

Selon une source proche du dossier interrogée par l'Agence France presse (AFP), les suspects sont soupçonnés d'avoir voulu préparer une action violente, potentiellement contre une loge maçonnique. D'après les informations recueillies par France Bleu Lorraine, ils visaient la loge maçonnique de Thionville (Moselle) et notamment l'ancien Grand maître du Grand Orient de France, Jean-Philippe Hubsch, originaire de Thionville. "C'est une demi-surprise parce qu'en tant qu'ancien Grand maître du Grand Orient de France, j'ai été exposé tout au long de mon mandat. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, avec une résurgence d'extrémistes politiques ou religieux, je ne suis malheureusement pas surpris", a réagi ce dernier.

Le projet ne semblait toutefois pas imminent. Les suspects ont été interpellés à la suite d'échanges entre eux, et notamment parce qu'ils faisaient des recherches sur d'éventuels explosifs et avaient effectué des repérages.

Quel est le lien avec Rémy Daillet, déjà suspecté d'être impliqué dans l'affaire Mia ?

Selon une source proche du dossier contactée par l'AFP, certaines de ces personnes étaient en contact avec Rémy Daillet, figure du mouvement complotiste français résidant en Malaisie. Ce dernier est soupçonné d'avoir contribué à l'organisation de l'enlèvement en avril de la petite Mia, retrouvée depuis. Dans cette enquête, un mandat d'arrêt international a été lancé à l'encontre de cet ancien cadre du MoDem en Haute-Garonne, qui a été exclu du parti centriste en 2010.

Il a notamment publié de nombreuses vidéos consacrées à la pandémie du Covid-19, qui appellent à renverser le gouvernement et la République. Le nom de Rémy Daillet est aussi apparu fin novembre dans l'attaque d'une gendarmerie dans les Landes, où l'auteur se référait à ses préceptes.

Qu'est-ce que la mouvance d'ultra-droite ?

En France, on estime qu'il y a 1.000 à 1.500 militants d'ultra droite considérés comme très violents. "L'ultradroite est l'extrême droite potentiellement violente", indique Nicolas Lebourg, historien, invité de franceinfo ce samedi. Ce spécialiste de l'extrême droite européenne explique que pour ces militants, "les attentats de 2015 et la crise des réfugiés en 2015, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'ouverture réelle d'un jihad. Face à ce jihad, ils considèrent qu'il faut passer à l'action." Pour l'ultradroite, même la politique de l'extrême droite ne suffirait pas. "Il y a aussi l'idée que l'Etat est corrompu, cela explique la cible maçonnique, l'Etat serait aux mains de lobbies internationaux et pas au service des Français", explique Nicolas Lebourg.

D'après ce spécialiste, il y a de plus en plus d'adeptes de cette mouvance violente d'ultradroite. "Le nationalisme blanc et les suprémacistes forment un courant en développement dans les extrême droites, et ce courant, partout dans le monde passe aux armes. Un rapport de l'ONU l'année dernière montre qu'en cinq ans, dans le monde, les violences de ces groupes ont augmenté de 320%", souligne-t-il.

Plusieurs enquêtes antiterroristes liées à la mouvance de l'ultradroite sont en cours en France. Début avril, le parquet antiterroriste a demandé un procès en correctionnelle pour neuf membres du groupe d'ultradroite surnommé OAS. Démantelé en 2017, le groupuscule était soupçonné initialement d'avoir voulu s'en prendre à Christophe Castaner, à Jean-Luc Mélenchon ou à des musulmans. Un autre groupuscule, appelé Action des forces opérationnelles (AFO) et soupçonné de vouloir frapper des cibles musulmanes, avait été démantelé en 2018. Un autre groupuscule, issu d'un groupe Facebook surnommé "Les Barjols" et accusé d'avoir voulu attenter à la vie d'Emmanuel Macron, a aussi été arrêté en 2018. Deux autres enquêtes antiterroristes liées à l'ultradroite portent, l'une sur un groupe proche de l'idéologie néo-nazie soupçonné de viser des lieux de cultes juifs et musulmans, l'autre sur un suprémaciste admirateur de l'auteur de l'attentat en 2019 contre des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.