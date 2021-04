Attentat déjoué dans l'Hérault : la suspecte toujours en garde à vue, sa mère et ses soeurs relâchées

Dans l'enquête sur un projet d'attentat mené par une habitante de la Devèze à Béziers, les gardes à vue ont été levées pour sa mère et deux de ses sœurs ce mercredi matin 7 avril, sans poursuite à ce stade. La plus jeune des sœurs, mineure, et qui était entendue localement, avait été laissée libre dès lundi soir. Quant à la principale suspecte, âgée de 18 ans, elle est toujours entendue dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure à Levallois-Péret en région parisienne. Sa garde à vue pourrait durer jusqu'à demain jeudi. Les cinq femmes avaient été interpellées à leur domicile dans la nuit de samedi à dimanche.

Une alerte des services marocains

Cette jeune femme radicalisée mais inconnue des services de renseignements, aurait projeté de mener une action violente lors du week-end de Pâques. Dans un communiqué, la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc indique avoir transmis jeudi dernier "aux services français des informations précises sur une citoyenne française d'origine marocaine qui planifiait une opération terroriste imminente visant une église en France". "Le projet terroriste qu'elle s'apprêtait à exécuter était en coordination avec des éléments" du groupe État islamique.

Fascination pour Daesh

Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête préliminaire pour "association de malfaiteurs terroriste" et pour "détention et fabrication d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste" afin de déterminer la nature du projet éventuel. De source proche de l'enquête, la jeune femme est décrite comme "instable", animée par "une fascination morbide" pour les organisations terroristes. Elle avait chez elle des documents imprimés de l'Etat islamique, et des vidéos de Daesh sur son téléphone et son ordinateur.

Matériel saisi

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert des produits chimiques susceptibles d' "entrer dans la composition de TATP", explosif artisanal prisé des jihadistes, ainsi qu'un assemblage de bouteilles scotchées entre elles et un dispositif de mise à feu, conçu avec un téléphone portable et du papier d'alu.