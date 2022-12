Attentat déjoué du Thalys en 2015 : Ayoub El Khazzani condamné en appel à la réclusion à perpétuité

La cour d'assises spéciale de Paris a confirmé jeudi en appel la condamnation à la prison à perpétuité d 'Ayoub el Khazzani , auteur d'un attentat manqué en août 2015 dans un train Thalys reliant Amsterdam à Paris.

"Regrets" et "honte"

Comme en première instance en 2020 , cette peine a été assortie d'une période de sûreté de 22 ans, a annoncé ce tribunal spécialement composé de magistrats professionnels.

Invité dans la matinée à s'exprimer avant le verdict, le ressortissant marocain avait fait part de ses "regrets" et de sa "honte" pour l'acte qu'il comptait accomplir.

Le condamné a cinq jours pour se pourvoir en cassation.

Réaction rapide des "héros" du Thalys

Le 21 août 2015, Ayoub el Khazzani, âgé de 25 ans à l'époque, avait embarqué à bord du Thalys en gare de Bruxelles avec une Kalachnikov et neuf chargeurs lui permettant de tirer 300 balles, au plus fort de la vague d'attaques d'inspiration djihadistes orchestrées depuis la Syrie contre la France et la Belgique.

Seule la réaction rapide de passagers du Thalys, dont deux Français qui ont arraché à Khazzani sa Kalachnikov alors

qu'il sortait des toilettes où il s'était équipé, et trois Américains, dont deux militaires en permission, qui ont par la

suite réussi à l'immobiliser, avait permis d'éviter un bain de sang à bord du train à grande vitesse alors que celui-ci venait

de franchir la frontière entre la Belgique et la France.