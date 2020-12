Attentat déjoué du Thalys en 2015 : le tireur condamné à la perpétuité

Le tireur du Thalys Ayoub El Khazzani a été condamné jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises spéciale de Paris pour l'attentat raté dans le train Amsterdam-Paris en août 2015, déjoué par des passagers qui avaient réussi à le maîtriser. Trois hommes accusés d'avoir aidé le tireur et son commanditaire Abdelhamid Abaaoud, également coordinateur des attentats du 13-Novembre, ont eux été condamnés à des peines allant de 7 à 27 ans de prison.

Ayoub El Khazzani, 25 ans à l'époque des faits, était monté en gare de Bruxelles à bord du Thalys Amsterdam-Paris armé d'une kalachnikov, d'un pistolet et d'un cutter, et de 300 munitions. Il avait été maîtrisé par des passagers, dont deux soldats américains en vacances et en civil.

Plus d'informations à venir...