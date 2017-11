Attentat déjoué en avril à Marseille : deux nouvelles personnes interpellées

Un homme et une femme ont été interpellés mardi à Clermont-Ferrand et Marseille. Ils sont soupçonnés d'avoir été en relation avec Clément Baur et Mahiedine Merabet, arrêtés à Marseille en avril alors qu'ils prévoyaient de commettre un attentat.

Une femme a été interpellée mardi à Marseille ainsi qu'un homme à Clermont-Ferrand. Les gardes à vue des deux suspects «visent à préciser la nature des relations qu'elles pouvaient entretenir» avec Clément Baur et Mahiedine Merabet, arrêtés quatre jours avant le 1er tour de l'élection présidentielle alors qu'ils prévoyaient de commettre un attentat à Marseille.

En tout, huit personnes interpellées

En plus de Clément Baur et Mahiedine Merabet, quatre autres personnes avaient été mises en examen dans le cadre de l'enquête : trois Serbes du Kosovo et un réfugié tchétchène. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté un soutient logistique aux deux suspects, en leur fournissant des armes. Un fusil-mitrailleur, deux armes de poing, des sacs de munition, trois kilos d'explosifs de type TATP et une grenade artisanale avaient notamment été retrouvés dans l'appartement loué par Clément Baur, rue de Crimée à Marseille.