Projet d'attentat : à Montpellier, la mère de Sarah dénonce une manipulation du compagnon de sa fille

Vendredi, quatre personnes soupçonnées de préparer un attentat en France étaient interpellées à Montpellier, Clapiers et Marseillan. A Montpellier,la mère de Sarah -arrêtée après avoir fait allégeance au groupe Daesh sur le net- dénonce une manipulation de Thomas le compagnon de sa fille

Samedi soir, un suspect a été remis en liberté. Ils n'étaient donc que trois toujours en garde à vue à Montpellier avant leur transfèrement au siège de l'anti-terrorisme à Levallois-Perret. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé un attentat imminent sur le sol français. A Montpellier c'est une jeune fille Sarah 16 ans qui a été appréhendé. Elle avait prêté allégeance dans une vidéo à l'organisation Daesh. Elle a été approché par Thomas un jeune homme de 20 ans originaire des Ardennes avec qui selon les premiers éléments elle comptait se marier avant qu'il ne commette un attentat en France. Il logeait dans la cave de l'immeuble de la mère de Sarah avant d'avoir réussi à se faire héberger à Clapiers chez une connaissance. Et puis un autre suspect à Marseillan, un homme de 33 ans fortement soupçonné d'être la tête pensante de la cellule était lui aussi samedi soir en cours de transfèrement.

Il nous a tous manipulé - la mère de Sarah à propos de Thomas le compagnon de sa fille

Devant son immeuble la maman de Sarah défend sa fille. Le visage dissimulé dans sa cagoule, elle dit que c'est Thomas le petit ami de sa fille le responsable. Elle l'accuse de manipulation "Il nous a tous manipulé et voilà où on en est maintenant, je tiens à dire que ma fille est innocente, je suis combative, je reste là pour elle et je resterai jusqu'à qu'elle revienne à la maison."

"Je tiens à dire que ma fille est innocente"

Certes sarah s’intéressait aux religions mais rien dans le comportement de cette élève de 3e ne laissait imaginer une telle chose selon maître Thomas de la Morlais l'avocat de la mère de Sarah qui raconte la descente aux enfers de la jeune fille. "Sarah est une jeune fille naïve et fragile, fragilisée notamment par le divorce de ses parents, Sarah a été manipulée par plusieurs personnes sur internet, dont un homme qui voulait l'épouser"

"Sarah a été manipulée" Thomas de la Morlais l'avocat de la mère de Sarah

De son coté la mère de Sarah ne sait pas encore si elle va être interrogé.