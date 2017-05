Attentat des Champs-Élysées : l'homme soupçonné d'avoir fourni des armes au tueur mis en examen et écroué

L'homme de 23 ans arrêté lundi en Seine et Marne a été mis en examen et écroué. Il est soupçonné d'avoir aidé Karim Cheurfi l'assassin de Xavier Jugelé, le policier tué sur les Champs-Elysées le 20 avril.

Son ADN avait été retrouvé sur l'arme utilisée par Karim Cheurfi pour assassiner le policier Xavier Jugelé le 20 avril sur les Champs-Elysées. L'homme de 23 ans interpellé lundi à son domicile à Saint-Thibault-des-Vignes, en Seine-et-Marne a finalement été mis en examen et écroué.

Cet homme, de nationalité française et inconnu des services de renseignement, a été placé cette semaine en garde à vue à la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle de Paris. Les enquêteurs cherchent à savoir comment le tueur des Champs-Élysées s'est procuré la Kalachnikov qui a servi dans l'attaque et le fusil à pompe retrouvé dans le coffre de sa voiture.

Première mise en examen dans ce dossier

Après son déferrement devant la justice, cet homme, qui nie connaître Karim Cheurfi, a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et port d'arme en relation avec une entreprise terroriste. C'est le premier suspect mis en examen dans ce dossier. L’assaillant avait été abattu lors de l'attaque après avoir tué Xavier Jugelé et blessé deux autres policières et une touriste.

Le groupe Etat islamique avait revendiqué l'attaque.