Attentat des Champs-Élysées : trois suspects mis en examen dans l'enquête sur l'arme utilisée

Trois hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fourniture du fusil d'assaut utilisé par l'auteur de l'attentat des Champs-Élysées le 20 avril, ont été mis en examen et écroués, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.

Trois hommes soupçonnés d'avoir été en lien avec l'auteur de l'attentat des Champs-Élysées le 20 avril ont été mis en examen et écroués, a-t-on appris dimanche de source judiciaire. Ces personnes ont suspectées d'avoir joué un rôle, plus ou moins direct, dans la fourniture de l'arme utilisée ce soir-là à Paris pour tuer un policier, Xavier Jugelé, et blesser deux de ses collègues. Le tireur avait ensuite été abattu par les forces de l'ordre. L'organisation jihadiste État islamique avait revendiqué l'attaque, survenue à quelques heures du premier tour de l'élection présidentielle.

Fusil contre moto

Sept personnes avaient été placées en garde à vue entre mardi et vendredi par les policiers de la section antiterroriste (SAT) du 36 quai des Orfèvres, et les quatre autres ont été relâchées. Au total quatre suspects ont été mis en examen dans ce dossier.

L'un des suspects a été mis en examen pour "complicité d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique", "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "infraction à la législation sur les armes". Il aurait acquis la moto du tueur contre la fourniture de l'arme, d'après une source proche de l'enquête.