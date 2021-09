Attentat du 13-Novembre : "N'oubliez pas", le cri du cœur d'une rescapée du Bataclan

À quelques jours du début du procès des attentats du 13 novembre, Edith s'est confiée à France Breizh Izel. Depuis six ans, cette survivante de l'attaque du Bataclan se bat pour apprendre à vivre avec le traumatisme vécu ce soir-là.

C'est une rescapée. Une rescapée des attentats du 13 novembre 2015. Il y a six ans, Edith, 43 ans aujourd'hui, assiste au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan à Paris, avec une amie. Elle se trouve au bar, quand le commando de terroristes entre dans la salle de spectacle. À quelques jours du procès, elle témoigne.

Le récit d'un "séisme"

Le concert était "génial", se souvient-elle. Celle qui aime changer de tête tout le temps, en ce moment elle est rousse, ne comprend pas ce qui se passe. Tout de suite, elle perd son amie dans la foule, ne voit pas la porte de sortie, et monte à l'étage, au balcon où elle tombe sur un grand barbu dont elle piétine les pieds. Ce grand costaud, c'est Bruno. Il la cache sous un siège. Pendant l'attaque, elle reste là. Où elle a tout entendu. "Il y a des tirs incessants, en permanence, on entend les chargeurs qui tombent, qui recharge. On en entend un rigoler parce que l'autre n'arrive pas à recharger correctement son chargeur". Ses jambes tremblent. "Assez rapidement, ça passe au coup à coup. Les coups à coups, c'est pour achever quelqu'un qui râlait, ou qui demandait pitié, ou qui avait mal, ou parce qu'un téléphone sonnait. Puis, les choses se sont peu à peu accélérées."

L'arrivée de la police

"Quelqu'un a poussé une porte battante. C'était un flic, il nous a demandé de nous lever en soulevant nos tee-shirts pour montrer qu'on n'avait pas de ceinture. On est seulement cinq à s'être levés du balcon." Elle se rappelle de ce petit garçon dans les bras d'un policier, qui avait un blouson sur la tête pour ne pas qu'il regarde. "Ils nous ont dit de ne pas regarder. Ce qu'on ne pouvait pas faire : d'abord parce qu'on devait voir où on mettait nos pieds. En bas de l'escalier, il y avait une marre de sang. J'ai jamais vu de ma vie de telles quantités de sang, puis en levant les yeux, la fosse, et le volume que représente ce que j'ai appris être 90 cadavres par la suite."

Est-ce que ça fait mal de mourir ?

Edith se souvient très précisément de ce qu'elle a pensé ce soir-là. "J’en connais qui se sont endormis. Moi, mon cerveau a pensé au quotidien, avec mes problématiques de "qu’est ce qu’il y a dans mon frigo, je n’ai pas payé la cantine, je me suis pas occupée de telles choses", il faut que je prévienne, puisque je ne rentre pas. C’était assez calme comme pensées. Mais, il y avait cette certitude que je ne rentrais pas. Et puis je me suis demandée si ça allait faire mal, est-ce que ça fait mal de mourir ?"

Elle se rappelle s'être fait la remarque de à quel point c'était long. "Et puis l’attente, je ne la supporte plus. Je voudrais qu’on en finisse, qu’ils viennent, qu’on en finisse. C’est cette attente qui est insupportable, insupportable parce qu’on est pris d’une terreur qui est complètement animale."

Edith a quitté Paris pour Morlaix dans le Finistère. Ici, sur sa terrasse. © Radio France - Marianne Naquet

Apprendre à vivre avec

Après l'attentat, impossible pour Edith de reprendre une vie "normale". Suivie par un psychiatre, elle lutte contre la dépression. Elle fume trop, boit trop. Lorsqu'elle retombe enceinte, elle prend la décision de ne pas garder l'enfant. "Je n'étais déjà pas une bonne mère pour ma fille alors, voilà."

On ne guérit pas selon elle. On apprend à vivre avec. Sur son bras gauche, elle a tatoué la façade du Bataclan. Pour ne pas oublier notamment.

Le Bataclan avec la date, sur le bras d'Edith. © Radio France - Marianne Naquet

Pour Edith, ce qui a été probablement salutaire, ça a été de partir pour Morlaix, dans le Finistère. À Paris, où elle vivait jusqu'à alors, elle a perdu son boulot, une partie de sa vie sociale. En Bretagne, elle a retrouvé un cercle d'amis. Avec son mari et sa fille, elle s'est recréé un cocon. "C'est doux, c'est reposant." Elle aime prendre sa moto, parcourir "les belles routes du Finistère". S'est fixé un nouvel objectif, ouvrir un concept store, une boutique de tatouage à l'esprit rock. Mais il ne se passe pas un jour sans qu'elle pense au Bataclan. Elle n'a jamais pu emmener sa fille au cinéma. Trop peur de la foule, du noir. Elle redoute certains bruits. Il y a peu, son neveu joue dans le jardin avec un pistolet factice. Il la pointe sur elle, sans se rendre compte. Elle se jette par terre, par "réflexe".

Le temps du procès

Six ans après, voilà venu le temps du procès. Procès auquel Edith va assister. Avec Bruno, son pilier du Bataclan, ils vont même aller témoigner à la barre. Certains rescapés ont fait le choix de ne pas y aller, ne peuvent littéralement pas y aller. Edith, elle, veut y aller. "J'ai besoin d'avoir une reconstruction précise, dans le temps, dans l'espace du déroulé des faits. Le chrono de la police, c'est le chrono d'une personne qui a pris des mesures dans le temps. On n'aura jamais un 100% des faits précis, mais il y a eu tellement de choses absurdes qui ont été dites sur cette nuit-là que j'ai besoin d'avoir cette idée claire, et concise et structurée de ce qui s'est passé." Pour elle, c'est nécessaire d'aller à Paris.

Edith et ses deux tatouages : l'un représentant le Bataclan, l'autre le Paris qu'elle aime, le quartier de Ménimontant. © Radio France - Marianne Naquet

Elle ne redoute pas de voir les accusés dans le box. Vingt personnes sont renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quatorze accusés seront présents : onze sont détenus et prendront place dans le box des accusés, trois comparaîtront libres et les six autres, dont cinq présumés morts, seront jugés par défaut. "Ça ne me fait ni chaud ni froid de voir les accusés. Ce qui leur arrive, je m'en fiche éperdument. Ils seront condamnés d'une façon ou d'une autre. Ouais, super. Bravo."

Elle n'attend rien d'eux. "J'ai même pas envie de leur parler, je ne m'adresserai pas à eux, je pense pas. J'ai besoin d'avoir cet aspect reconstruction pour jouer le jeu d'une dernière piqûre de rappel. Ça s'est produit il y a six ans, et depuis assez tôt, on m'a dit c'est bon, ça va, passe à autre chose, va de l'avant."

Gardienne de la mémoire

La réalité, explique-t-elle, c'est qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. "Avec le procès, on nous dit ça y est, ça va être la clôture, qu'on va pouvoir enfin refermer le dossier. Et bien moi, je n'ai pas très envie de ça, j'ai même un peu peur de ça, que ça passe dans l'oubli. Il y a énormément de gens qui vivent avec cela au quotidien, j'ai peur qu'on oublie ceux qui sont restés sur le carreau, les blessés qui continuent à essayer d'apprendre à vivre avec leur corps meurtri. Oui, le monde a continué à tourner, et c'est tant mieux, c'est normal, il faut ça. Mais pour nous, ce ne sera jamais pareil. J'ai envie de dire : "N'oubliez pas. N'oubliez pas. L'oubli, c'est presque une forme d'acceptation."

Le procès des attentats doit durer jusqu'au 25 mai 2022 avec 1 800 parties civiles.