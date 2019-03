Attentats du 13-Novembre : quatre ans de prison pour Jawad Bendaoud condamné en appel

Paris, Île-de-France, France

Jawad Bendaoud a été condamné à 4 ans de prison par la cour d'appel de Paris ce vendredi. Le parquet, qui avait requis cinq ans de prison contre lui, avait fait appel après un jugement qui l'avait relaxé en première instance.

Le tribunal correctionnel avait estimé en février 2018 qu'il n'était "pas prouvé" que Jawad Bendaoud avait voulu soustraire les deux djihadistes des attentats du 13-Novembre aux recherches et éviter ainsi leur arrestation. De son côté, Jawad Bendaoud avait toujours nié connaître ces hommes.

Il a donc été rejugé et condamné cette fois, pour "recel de malfaiteurs terroristes" pour avoir fourni l'appartement où Abdelhamid Abaaoud et son complice Chakib Akrouh s'étaient repliés à Saint-Denis après l'attaque du 13-Novembre qui avait fait 130 morts à Saint-Denis et Paris.

C'est dans cet appartement que les terroristes étaient morts dans l'assaut des policiers du Raid, le 18 novembre.