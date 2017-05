Attentat du 14 juillet: Les juges anti-terroristes seront à Nice fin juin

Plusieurs juges chargés de l'enquête sur l'attentat du 14 juillet seront à Nice le 27 juin prochain pour y rencontrer les familles des victimes

Une procédure rare. Sur les 5 juges parisiens de la cellule anti-terroriste, 2 ou 3 vont se déplacer à Nice . Ils rencontreront les parties civiles pour les tenir informées de l'avancé du dossier et leur expliquer leurs méthodes de travail. Une réunion aura lieu dans une salle du campus Valrose à Nice le 27 juin. Les victimes et les familles niçoises et de la région sont conviés pour faire le point sur le dossier.

Une rencontre forte et trés attendue par les parties civiles, précise Philippe Soussi, l'avocat de plusieurs familles et de l'association française des victimes du terrorisme. Quelques jours plus tard, les victimes et familles étrangères ou d'autres régions, seront également conviées à rencontrer les juges d'instruction à Paris.