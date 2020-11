Attentat du Bataclan : l'hommage à Marie et Mathias, 5 après

Ils avaient l'habitude de se retrouver, chaque année depuis les attentats des terrasses et du Bataclan, famille, amis ou anonymes, pour une grande journée hommage autour d'un vide-dressing ou d'un concert. Il était donc impossible, même en ce mois confiné, cinq ans après cette tragique soirée parisienne du 13 novembre 2015, d'honorer la mémoire de Marie Lausch et Mathias Dymarski, victimes mosellanes des attaques des extrémistes islamistes.

Bleu-blanc-fleurs

"On continue malgré la situation" confie avec émotion Maurice Lausch, père de la jeune femme, et cofondateur de l'association Marie et Mathias," on s'est dit qu'on pouvait réaliser une action en deux phases."

La première, c'est la possibilité de déposer un bouquet, une fleur ou un mot devant le mémorial en forme de cœur érigé place Jeannes d'Arc à Metz de ce lundi 9 novembre au vendredi 13. La seconde c'est d'accrocher, le jour anniversaire des attentats, une fleur ou un ruban blanc à sa fenêtre en mémoire de Marie et Mathias, " et des 131 victimes de ces attentats et de tous les autres" insiste Maurice Lausch.

Ces témoignages de soutien, en partenariat avec la messine Rachel Papa, instigatrice de "Un bouquet pour la Paix", seront relayées sur les réseaux sociaux avec les mots clés dédiés : #bleublancfleurs, #un bouquetpourlapaix ou #assomarieetmathias.

Actions maintenues en 2021

"C'est très difficile de trouver des solutions" reconnait Maurice Lausch qui annonce malgré tout que les activités de l'association seront maintenus pour 2021, avec des événements coordonnés avec l'inauguration de l'espace Marie et Mathias à Ancy-Dornot au printemps prochain. Les dons sont également les bienvenus. Ils servent notamment à aider des étudiants sous forme de bourses.

2021 sera aussi, si la situation le permet, le moment du procès des attentats de Paris. Les familles de Marie et Mathias sont parties civiles. "On en attend pas grand chose, notre priorité, c'est de marquer ces 5 ans."