Attentat néonazi déjoué : un franc-maçon de Thionville dans le viseur

Six personnes qui projetaient un attentat contre une loge maçonnique de l'Est de la France ont été interpellées en début de semaine dans le Bas-Rhin et dans le Doubs. Trois d'entre elles ont été relâchées, mais trois autres sont présentées ce vendredi soir à un juge d'instruction. Il s'agit de deux hommes et d'une femme, âgés de 29 à 56 ans, membres d'un groupuscule néonazi. C'est le parquet national antiterroriste qui les surveillait depuis février dernier.

L'ancien Grand maître du Grand Orient de France, originaire de Thionville, possiblement visé

Selon les informations de France Bleu Lorraine, ils visaient une loge maçonnique de Thionville (Moselle), et notamment l'ancien Grand maître du Grand Orient de France, Jean-Philippe Hubsch, originaire de Thionville. Il a occupé ces fonctions d'août 2018 à janvier 2021.

Jean-Philippe Hubsch n'a pas reçu de menaces dernièrement, mais se dit inquiet malgré tout :"Je suis stupéfait quand j'apprends ça aujourd'hui, encore plus quand on me laisse entendre que j'en aurais été la cible potentielle. C'est une demi-surprise parce qu'en tant qu'ancien Grand maître du Grand Orient de France, j'ai été exposé tout au long de mon mandat. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, avec une résurgence d'extrémistes politiques ou religieux, je ne suis malheureusement pas surpris"

