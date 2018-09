Paris, France

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016, Inès Madani, 19 ans, et Ornella Gilligmann, une mère de famille de dix ans plus âgée, tentaient d'enflammer avec une cigarette une Peugeot 607 remplie de six bonbonnes de gaz et aspergée de gasoil qu'elles avaient garée devant des restaurants en face de la cathédrale. Selon les magistrats, le carnage a été évité en raison d'un choix de carburants "difficilement inflammable". Lors de sa cavale, Inès Madani avait rejoint d'autres femmes radicalisées.

En tout, c'est un commando de cinq femmes, aujourd'hui âgée de 21 à 41 ans, qui sont accusées d'avoir voulu lancer des attaques en suivant les consignes, via des messageries cryptées, de Rachid Kassim, propagandiste du groupe Etat islamique (EI) également renvoyé pour complicité, bien que probablement tué en Irak en 2017.