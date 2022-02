Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : "On s’est retrouvé seuls face à la radicalisation de mon fils"

Après les témoins il y a une dizaine de jours, c'est au tour des proches des accusés d'être entendu ce lundi après-midi pour le début de la 3e semaine du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s'est ouvert lundi 14 février à Paris pour quatre semaines d'audience devant la cour d'assises spéciale, cinq ans et demi après l'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016 dans son église près de Rouen (Seine-Maritime), par deux jeunes jihadistes - Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean - abattus par les forces de l'ordre.

Quatre hommes sont jugés, dont un grand absent, Rachid Kassim désigné comme l'instigateur de l'attentat, soupçonné d'avoir commandité cette attaque, présumé mort en Syrie. Les accusés présents dans le box : Yassine Sebaihia, Farid Khelil et Jean-Philippe Steven Jean Louis.

"C’étaient mes couteaux de cuisine"

La mère d’Adel Kermiche, le terroriste originaire de Saint-Étienne, a témoigné ce lundi après-midi peu après 15h. Âgée de 59 ans, elle est professeur. Son fils a commencé à parler religion et faire ses prières en mars 2015. Il a commencé à reproché à ses parents leur pratique religieuse.

"On a commencé à s’inquiéter, on l’a mis en garde mais un jour sa sœur a découvert un plan pour se rendre en Syrie dans son téléphone", a-t-elle expliqué alors qu'Adel Kermiche tente par deux fois d’aller là-bas.

La mère a alerté le commissariat de Saint Étienne du Rouvray et elle était en contact régulier avec l’a commissaire. Les parents ont demandé une interdiction de sortie du territoire car il était encore mineur mais ça n’a pas empêché leur fils de partir.

Adel Kermiche a été retrouvé en Allemagne et son père est allé le chercher. Interrogé par la police, il est relâché. "On s’est retrouvé sans personne pour nous aider", a raconté sa mère. Son fils est reparti un mois et demi après.

Adel Kermiche est cette fois arrêté en Turquie. Devenu entre temps majeur, il est d’abord emprisonné en Suisse puis transféré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et de préciser : "Il a été incarcéré avec des personnes bien plus dangereuses que lui".

La mère d’Adel Kermiche en veut au maire (à l’époque) de Saint -Étienne-du-Rouvray Hubert Wulfranc et à son 1er adjoint Joachim Moyse qui, selon elle, avaient promis d’aider le garçon à sa sortie de prison. Mais ils n’ont pas donné suite : "On s’est retrouvé seuls pour faire face à la radicalisation de mon fils et il est arrivé ce qui est arrivé." Et La mère du terroriste d'ajouter : "Je suis très peinée pour les parties civiles, j’aurais tellement voulu éviter ça".

La mère d’Adel Kermiche voulait qu’il ait une occupation - formation ou chantier d’insertion - pour qu’il ne passe pas son temps sur Internet. Elle aurait aimé aussi qu’il soit mis sur écoute : "J’ai entendu dire qu’il n’a pas été surveillé comme il aurait dû".

Sollicité par France Bleu Normandie, l'ancien maire de Saint-Étienne du Rouvray, Hubert Wulfranc, affirme qu'il "n'a pas connaissance d'écrit entre la mairie et la famille", et demande que cet écrit, "s'il existe" soit "communiqué". Il ajoute que "la famille ne lui a pas demandé de l'aide", qu'il avait "très peu de contacts avec elle". Hubert Wulfranc était au courant de la radicalisation d'Adel Kermiche, mais par le biais de la Préfecture de la Seine-Maritime. "Les élus ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas les mairies qui déradicalisent" estime Hubert Wulfranc.

Le matin de l'attentat le 26 juillet 2016, c’est la commissaire de Saint-Étienne-du-Rouvray qui a appelé Mme Kermiche pour savoir si Adel était là. C’est ainsi qu’elle a constaté sa disparition. La famille a appris l’attentat par un journaliste qui a frappé à la porte du domicile.

En parlant de l’arme qui a servi à tuer le père Hamel, la mère d’Adel Kermiche a dit simplement : "C’étaient mes couteaux de cuisine". Elle pense que l’attentat aurait pu être évité et espère avoir (avec ce procès) des informations des services de renseignement.

La mère d’Adel Kermiche a assuré "avoir tout fait" pour que ses enfants aient une bonne éducation. Les quatre aînés ont fait des études supérieures. Ils sont aujourd’hui chirurgienne, informaticien ou professeure. Adel, diagnostiqué hyperactif enfant, a souffert d’être moins brillant.

Adolescent, Adel Kermiche a été envoyé en institut thérapeutique. Il a aussi fait un séjour en hôpital psychiatrique pour des troubles graves du comportement. Avant sa radicalisation, il consommait de l’alcool et du cannabis. Il se décrivait comme "très naïf". Sa mère a confirmé.

L'un des accusés n'avait "pas compris" ce qui se tramait, selon sa mère

La mère de Yassine Sebaihia, l'un des accusés au procès de l'assassinat du père Hamel, a assuré ce lundi qu'il ne "serait jamais allé" à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) s'il avait "compris" les intentions des deux jihadistes.

Le jeune Toulousain, aujourd'hui âgé de 27 ans, avait rejoint Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean le 24 juillet 2016, avant de repartir dès le lendemain matin, veille de l'attentat. "Je pense qu'il était pas au courant, il n'avait pas compris" ce qu'ils préparaient. "Sinon il n'y serait jamais allé", a-t-elle déclaré.

Entendue à son tour, la petite amie de Yassine Sebaihia pensait qu’il partait faire un stage pour approfondir sa religion et il a rencontré "deux mecs qu’il a trouvé chelou" et l’ont laissé à l’écart.

L’avocate générale demande à la petite amie de Yassine Sebahia pourquoi il regardait des vidéos de propagande de l’EI extrêmement violentes. Réponse : "Il a toujours été très curieux. Il regardait des vidéos de tout, comment fonctionne une voiture par exemple".

