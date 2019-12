Attentat sur le marché de Noël de Strasbourg : garde à vue levée pour deux hommes entendus depuis lundi

Strasbourg, France

Les deux hommes placés en garde à vue depuis lundi dans l'enquête sur l'attentat du marché de Noël de Strasbourg ont été remis en liberté mercredi soir. Ils ne font pas l'objet de poursuites.

Les deux suspects, âgés de 29 ans, avait été interpellés en Alsace par des policiers de la sous-direction antiterroriste. Les enquêteurs cherchaient à vérifier le rôle qu'ils ont pu jouer dans la fourniture des armes détenues par Chérif Chekatt.

Il a tué cinq personnes et blessé une dizaine d'autres dans le centre-ville de Strasbourg, le 11 décembre 2018, en plein marché de Noël. Chérif Chekatt était armé d'un couteau et d'un revolver. Il avait été abattu par les policiers, 48 heures plus tard. L'organisation jihadiste Etat islamique avait revendiqué l'attentat.

à lire aussi Attentat de Strasbourg : deux héros décorés de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron