Attentat sur les Champs-Élysées : "L'assaillant n'était pas fiché S", confirme le procureur de Paris François Molins

Après l'attentat de jeudi soir sur les Champs-Élysées, le procureur de la République de Paris François Molins a tenu une conférence de presse vendredi. Il a confirmé que l'auteur des tirs était connu des services de police et, mais a affirmé qu'il ne présentait pas de signe de radicalisation.

Après l'attaque terroriste qui a eu lieu sur les Champs-Élysées, à Paris, jeudi soir, le procureur de la République de Paris François Molins a tenu une conférence de presse ce vendredi. Il est notamment revenu sur le long parcours judiciaire de l'auteur de l'attaque. Il était connu des services de police et de justice, après plusieurs séjours en prison, a confirmé le procureur. François Molins a aussi affirmé que l'auteur des tirs n'était pas fiché S, et ne présentait pas de signes de radicalisation.

Le policier tué de deux balles dans la tête

François Molins est revenu sur le déroulement de l'attaque, et a confirmé que l'auteur a fait feu avec un fusil Kalachnikov sur un car de policiers, alors qu'un fonctionnaire de police âgé de 37 ans était installé derrière le volant. Ce policier a été tué de deux balles dans la tête. Un deuxième policier est grièvement blessé. Un troisième fonctionnaire est blessé plus légèrement, a indiqué François Molins.

Un message manuscrit défendant Daech

"L'auteur des faits a été rapidement identifié", a indiqué François Molins. Il s'agit d'un Français né en 1977 en Seine-Saint-Denis. "Un morceau de papier retrouvé" près du corps du terroriste "supportait un message manuscrit défendant la cause de Daech", a expliqué François Molins. Plusieurs autres morceaux de papier ont été retrouvés dans le véhicule, "avec plusieurs adresses de services de police."

Quatorze ans en prison, pas de signes de radicalisation

L'assaillant était connu des services de police et de justice, a confirmé François Molins. En janvier dernier, le parquet antiterroriste est saisi, car "il cherche a se procurer des armes et veut tuer des policiers", a indiqué le procureur. L'homme avait en effet été arrêté le 23 février par la police judiciaire de Meaux. Mais il avait été relâché le lendemain à l'issue de sa garde à vue, faute d'éléments, a confirmé François Molins. En 2005, le tireur avait été condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre sur personne dépositaire autorité publique, des faits commis en 2001, a confirmé le procureur. Il a ensuite écopé de plusieurs autres condamnations. "Il n'était pas fiché S et n'avait pas présenté, pendant ses presque 14 ans de prison, de signe de radicalisation ou de prosélytisme", a répété le procureur.