Attentat sur les Champs-Elysées : la colère et la stupéfaction des policiers du Poitou

Un attentat a eu lieu jeudi soir à Paris, sur les Champs-Élysées. Un policier est mort, le terroriste a été abattu. Après cette attaque revendiquée par le groupe État islamique, les policiers du Poitou se sentent "visés dans leur chair".

La France a été frappée par un nouvel attentat à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Jeudi 20 avril, un peu avant 21h, un français de 39 ans, descend d'une voiture au niveau d'un car de police garé sur les Champs-Elysées. Muni d'un fusil d'assaut, il tire, tue un policier et en blesse deux autres, dont l'un grièvement.

L'assaillant a été abattu. L'attaque a été presque aussitôt revendiquée par le groupe jihadiste État islamique.

Cet attentat inquiète les policiers et notamment ceux du Poitou.

Pascal Valès, le secrétaire départemental adjoint du syndicat de policiers SGP FO dans les Deux-Sèvres oscille entre colère et stupéfaction:

Nous avons été la cible d'un attentat terroriste lâche, nous avons été visés dans notre chair. Si je ressens de la colère? Oui et non. Oui, parce qu'on ne cesse de répéter que nous sommes en avant lors du combat contre le terrorisme et non car on connaît le risque de notre métier. On se doute qu'il n'y avait aucune chance pour nos collègues quand on voit les images.