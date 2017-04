Attentat sur les Champs-Elysées : le responsable départemental de la Somme du syndicat de police SGP FO réagit

Un attentat a eu lieu jeudi soir à Paris, sur les Champs-Élysées. Un policier est mort, le terroriste a été abattu. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Les policiers ont encore été pris pour cible.

La France a nouveau frappé par une attaque jihadiste. Un policier a été tué en plein cœur de Paris, jeudi soir sur les Champs-Elysées. Deux autres policiers ont été grièvement blessés, tandis qu'une touriste a été plus "légèrement" touchée par balle. L'assaillant a été abattu par la police.

C'est l'uniforme qui a été visé par cette attaque

Stéphane Fievez, le secrétaire départemental de la Somme du syndicat SGP police FO a réagit ce matin sur France Bleu Picardie. "Mes premières pensées vont à la famille et à la grande famille de la police qui une fois de plus a été victime d'un attentat". "C'est tellement facile d'agir comme il l'a fait hier, on est face à une problématique difficile à résoudre. Nous sommes en état d'urgence, il faut se donner les moyens de lutter contre ces terroristes, tant au niveau de la justice qu'au niveau de la sécurité."

"Il faut se donner les moyens de lutter contre les terroristes", Stéphane Fievez de SGP Police FO dans la Somme Partager le son sur : Copier

Les messages de soutien se succèdent sur les réseaux sociaux

Soutien à nos camarades de la @PoliceNationale et de la @prefpolice durement touchés ce soir aux #ChampsElysees Pensées pour leurs proches. — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) April 20, 2017

Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France fait part de son émotion.

Émotion après l'attaque des #ChampsElysées. Mes pensées au policier décédé. Hommage à ceux qui nous protègent au péril de leur vie. — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) April 20, 2017

Eric Richezmo, le secrétaire départemental du FN dans la Somme assure son soutien "aux forces de l'ordre".

Un des nôtres est tombé ce soir sur les #ChampsElysées . Soutien à nos forces de l'ordre qui sont en première ligne. — Éric Richermoz (@Erichermoz) April 20, 2017

Un Conseil de défense à l'Elysée

Les investigations se poursuivent autour du terroriste. François Hollande a "convoqué" un conseil de défense ce vendredi qui s'est ouvert peu après 8h. Outre le chef de l'Etat, y participent le Premier ministre Bernard Cazeneuve, les quatre ministres régaliens (Intérieur, Justice, Défense et Affaires étrangères), ainsi que les patrons des services de sécurité, de renseignement et de l'armée, soit une quinzaine de personnes, a-t-on précisé de même source.

Le Chef de l'État a annoncé qu'un "hommage national" sera rendu au policier tué. Les principaux candidats à la présidentielle ont apporté leur soutien aux forces de l'ordre. Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron ont annulé leurs derniers déplacements de campagne prévus ce vendredi.